Las Jornadas Culturales de Ocio Infantil entran en la programación de la Semana Europea de la Movilidad del distrito Salamanca

El distrito de Salamanca vuelve con la programación de sus Jornadas Culturales de Ocio Infantil el domingo, 21 de septiembre. En esta ocasión, enmarcadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad, iniciativa que trae como lema para esta edición Movilidad para todos, para recordarnos que garantizar un transporte sostenible y accesible para todas las personas es clave para avanzar hacia una ciudad más justa e inclusiva.

La calle de Conde de Peñalver, a la altura entre las calles de Goya y Ayala, será el escenario para estas jornadas dirigidas a los pequeños del distrito, que se realizarán de 11 a 15 h. Te desgranamos el programa de la jornada para que no te pierdas lo más interesante para ti.

Actuaciones

A las 11:30 h irrumpirá Dani O’Magic con el espectáculo Abracadabra… ¡muévete! y el pasacalles Encantamientos sobre ruedas comenzará a las 13 h, con la combinación de magia y educación vial para sorprender, entretener y concienciar a los niños.

Talleres

Los pequeños que quieran ser parte activa de esta programación podrán participar en los talleres titulados Pequeños inventores de la movilidad y Decora tu bici. Talleres para jugar con la creación de medios de transporte y con la confección de complementos con pompones y tiras de colores para la bici.

Juegos participativos

Si lo que más les apetece es aprender jugando en equipo, los niños que se acerquen a las jornadas están invitados al circuito de educación vial, con karts de pedales para niños pero, ¡también para adultos! También habrá un circuito hinchable adaptado para los más pequeños con mini motos.