Hortaleza reconoce a empresas e instituciones por su contribución al progreso y desarrollo económico

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha entregado hoy los II Premios Empresariales de Hortaleza en el Salón de Plenos de la junta municipal, “galardones puestos en marcha durante este mandato y que reconocen el trabajo y esfuerzo de todas estas empresas e instituciones” que son parte fundamental “del éxito, progreso y desarrollo económico” de Madrid y de toda la sociedad madrileña.

Las 13 firmas galardonadas destacan por su presencia global y promover la imagen de Madrid como un lugar indispensable de la innovación y de negocios internacionales. Pérez ha puesto en valor el elevado número de empresas e instituciones “que tienen sus sedes en las calles de este gran distrito” y ha subrayado la importancia de estas distinciones que “buscan promover prácticas empresariales responsables y sostenibles que impacten positivamente en la sociedad y el medio ambiente”.

La Junta Municipal de Hortaleza ha otorgado el Premio a la Iniciativa Pública a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid “por dinamizar la colaboración con las empresas para ofrecer oportunidades a las personas desempleadas” y otorgarles formación actualizada “que les permite ser mucho más competitivos, poniendo el talento al servicio de la sociedad”.

En la categoría de Administración Pública, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), que tiene una sede en el barrio de Sanchinarro, ha recibido el galardón como empresa líder en referencia de innovación, calidad y sostenibilidad, “que está haciendo una grandísima inversión para renovar sus flotas de autobuses y poner en marcha otros proyectos como la ampliación de bicimad”.

También se ha reconocido a la Cámara de Comercio de Madrid por el impulso del comercio, la industria y los servicios en la Comunidad, fomentando la creación de empresas e impulsando su internacionalización y competitividad “y la formación de empresarios, comerciantes y autónomos”; a la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), organización que representa y defiende las cooperativas de viviendas; a la farmacéutica Novo Nordisk Pharma por sus líneas de investigación innovadoras en enfermedades como el Alzheimer, y al Grupo Naturgy por el desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes, promoviendo los nuevos usos del gas.

Asimismo, el Premio a la Comunicación e integración ha sido para la agencia de noticias Servimedia, líder en información social en España, “ejemplo de inserción laboral de personas con discapacidad”. Y también han recogido un galardón el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, “espacio de referencia en el distrito”; el Parque Empresarial Cristalia, “donde se vive el talento, la innovación y la responsabilidad social”, y la compañía sanitaria Sanitas “por su compromiso con la salud”.

La empresa de restauración Viena Capellanes ha sido distinguida por sus 150 años de historia, manteniendo los valores y la esencia del negocio familiar y la Agrupación Mutual Aseguradora, referente en el sector de los profesionales sanitarios desde 1965. Asimismo, la junta ha premiado a Casa Florencio, el restaurante más antiguo de Hortaleza, negocio familiar que conserva el ambiente casero y tradicional, testigo de la historia del distrito.