Barajas acabará el año con nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial y la reforma del bikepark

La Junta de Barajas ha celebrado esta tarde el Debate sobre el Estado del Distrito, en el que el concejal Juan Peña ha hecho balance de dos años de gestión marcados por “cinco grandes ejes que definen el actual estado de Barajas”: cuenta con más y mejores servicios públicos que en 2023, está comprometido con la plena inclusión de las personas con discapacidad, crecimiento de su tejido social, gestión de sus recursos y búsqueda de sinergias con las áreas de Gobierno municipales y con otras administraciones.

En cuanto al presupuesto del distrito, Peña ha señalado que Barajas terminó 2024 «con un nivel de ejecución global del 98 %, porcentaje que alcanzó el 100 % en el caso de las inversiones”, lo que lo situó “como el distrito con mayor ejecución de los 21”.

En el ámbito deportivo, el concejal ha anunciado que la nueva pista de BMX estará disponible en «escasos tres meses y situará a nuestro distrito en la vanguardia de esta práctica deportiva, con una inversión conjunta entre las dos fases de 350.000 euros». Junto a estas obras, se está construyendo un nuevo campo de futbol de hierba artificial en la IDB El Capricho, con un presupuesto de más de 500.000 euros), y se está ejecutando una renovación integral de la IDB Alameda de Osuna I (326.000 euros de presupuesto).

Peña ha recordado que la Junta Municipal de Barajas ha construido nuevas instalaciones durante el mandato como las realizadas en el Centro Deportivo Barajas: pista polideportiva, pista de hockey sobre patines y dos nuevas pistas de pádel y tenis, entre otras. Además, en este centro deportivo se está llevando a cabo la reforma integral de los vestuarios de las pistas exteriores que se prevé que acabe este año, con una dotación de 408.000 euros. En este presupuesto está contemplada también la construcción de dos nuevas aulas de 25 y 65 m2 destinadas a la impartición de clases colectivas.

En cuanto a la actividad cultural, el concejal ha destacado el incremento del número de horas de impartición de talleres, con el que, por ejemplo, se incorporan astronomía o ajedrez y el incremento de cerca del 50 % de la dotación destinada a la programación cultural en el distrito.

En esa línea, Peña ha anunciado la creación de un nuevo contenedor cultural que, bajo la denominación de Las veladas del Castillo, «ofrecerá a nuestros vecinos una actividad cultural intimista y novedosa” y al que se sumará, con motivo de la peatonalización de la plaza Mayor, “un nuevo espacio físico que permitirá acercar la acción cultural a los ciudadanos, con espectáculos en la calle».

Asimismo, Peña ha adelantado la creación de «dos salas de ensayo, a lo largo de 2026, con sus dotaciones técnicas”. Se ubicarán en los bajos del Centro Cultural Gloria Fuertes y cuentan con un presupuesto ya comprometido de 176.000 euros. Con esta inversión, se da “cobertura técnica al indiscutible talento musical que ha existido siempre en nuestro distrito», ha asegurado.

En el ámbito de las políticas sociales, el presupuesto para la ayuda a domicilio se verá prácticamente duplicado en 2026, hasta los 3,1 millones de euros, «lo que nos sitúa como el distrito de mayor incremento, con un 129 %», ha remarcado el concejal. Este aumento confirma un compromiso con la plena inclusión de las personas con discapacidad. Actualmente, en Barajas, hay 69 personas con discapacidad atendidas, “lo que se corresponde con el 100 % de la demanda».

Otras medidas adoptadas por la junta municipal durante este mandato han sido la supresión de barreras arquitectónicas en el casco urbano (25.000 euros) y diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad en el CDM Barajas, con la ejecución de cuatro plazas interiores de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como una nueva zona estancial.

Peña ha puesto como ejemplo de la implicación del distrito en el fomento del asociacionismo «el incremento, desde el inicio de este mandato, de las subvenciones otorgadas a las entidades y clubes: si en 2022 fueron de 42.000 euros, en 2025 hemos concedido 53.600 euros, es decir, más de un 27 % de incremento, presentando en los dos últimos ejercicios (2024 y 2025) un nivel de ejecución del 100 %».

Inversiones de las áreas de Gobierno

Las principales obras que han sido ejecutadas por las áreas de Gobierno en el distrito son: la rehabilitación integral de la zona adyacente a la calle de Ayerbe (6,8 millones de euros), la ejecución de la piscina de verano Mistral (2,76 millones), la renaturalización del entorno del Castillo de la Alameda (1,5 millones), la mejora de la conservación de las vías públicas y de los entornos escolares (1,1 millones), la reforma completa de la plaza de Pajarones (671.000 euros) y las obras de reforma de la Escuela Infantil La Chulapona (400.000 euros). Peña ha subrayado que estas actuaciones se han ejecutado «gracias a la forma de entender la política como un espacio para el diálogo y la concertación».

En cuanto a próximos proyectos de los que se beneficiará el distrito, se ha referido a la remodelación de la plaza Mayor de Barajas y el entorno del casco histórico, dando más espacio al peatón. También, la plaza Duquesa de Osuna en la Alameda de Osuna, con la previsión de que se pueda ejecutar un nuevo edificio que acoja un centro de mayores intergeneracional y un centro de día, que abarcará una superficie de 23.342 m2.