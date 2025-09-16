Autores consagrados y artistas con discapacidad intelectual exponen sus obras en el Centro Cultural Clara del Rey

El Centro Cultural Clara del Rey acoge hasta el 4 de octubre las obras de autores consagrados y artistas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto Contodoarte de la Fundación Dalma. El concejal de Centro, Carlos Segura, ha inaugurado hoy esta muestra que tiene como objetivo dar visibilidad y protagonismo a las personas con discapacidad intelectual y mostrar su talento creativo.

“Apoyamos firmemente estas iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades, la convivencia y el reconocimiento artístico de estas personas”, ha señalado el concejal, quien ha subrayado que “en la vida, las barreras nos las ponemos a nosotros mismos y todos estos artistas han demostrado que no tienen”.

En esta muestra diversa e inclusiva, participan personas con discapacidad intelectual de los centros colaboradores de Fundación Dalma como las fundaciones APASCOVI, Afandice, Alas Madrid, Amanecer, Casa Santa Teresa/COFOIL, Polibea Norte Daño Cerebral, Cirvite Plena Inclusión Madrid y Fundación Besteda.

A ellas se suman reconocidos artistas profesionales invitados que han sido seleccionados por su calidad humana y por su talento artístico por el comisario de la exposición y artista plástico Alfonso Leal Muñoz. Entre ellos, Raquel Olivera, Diego Canca, José María Bea, Rosa Vázquez, Lao Seré, Pablo Linares, Edgar Grau, Javier González, Juan Galiana, Yolanda Marchante, Azucena De la Fuente, Eva Valero, Joaquin Segado, Anna Lisa Miele, María Lleyda, Eva González y Patricia García en el apartado de pintura.

En escultura exponen Francisco Lara, Ángel Belinchón, Ana Arranz, José Luis López, Jorge Lencero, María Bartolomé, Juan Ruiz, Fernando Hervás, Yago Soriano, Angélica Aristizábal y Alfonso Leal.

La inauguración ha estado acompañada de la actuación del artista invidente José Ángel Corral Embade, ‘Jace’, sumando con su talento un valor especial a esta edición.

La visita a la exposición es gratuita y permanecerá abierta del 15 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural Clara del Rey, situado en la calle de Amaniel, 29, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas durante el mes de septiembre y de 9:00 a 21:00 h, de lunes a sábado, en el mes de octubre.