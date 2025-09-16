Un hombre grave tras ser atropellado por un autobús de EMT en el Paseo de la Castellana (Madrid)

Un hombre de 60 años de edad ha resultado herido grave esta noche de martes, 16 de septiembre, tras ser atropellado por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid en el Paseo de la Castellana.

Los hechos han ocurrido pasadas las 9 de la noche a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito madrileño de Tetuán. En circunstancias que aún se investigan, un hombre de 60 años de edad ha sido atropellado por un autobús urbano de la EMT.

Como consecuencia de ello, la víctima ha sufrido múltiples traumatismos severos, entre ellos el craneoencefálico y el torácico. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al hombre, siendo estabilizado y trasladado al cercano Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave. Un psicólogo ha atendido al conductor con una fuerte crisis de ansiedad.

La Policía Municipal ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Unidad Judicial desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.