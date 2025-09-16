Chamartín firma con el Hospital San Rafael un protocolo para prevenir la exclusión social de familias en situación de vulnerabilidad

La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha firmado esta mañana un protocolo para prevenir la exclusión social de personas en situación de vulnerabilidad residentes en el distrito con el Hospital Universitario San Rafael. El acuerdo busca establecer un marco de colaboración entre las instituciones para apoyar a las familias.

Con esta iniciativa, está previsto que se pueda apoyar cada mes a aproximadamente 25 familias, en función de las necesidades detectadas por los servicios sociales, y dar apoyo básico a familias mientras dure el proceso de expedición de la Tarjeta Familias. Esta tarjeta, que tramitan los servicios sociales municipales, proporciona una prestación económica destinada a cubrir las necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene y servicios de transporte.

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la inclusión social y con la atención personalizada a quienes más lo necesitan. La coordinación entre el distrito y el Hospital Universitario San Rafael nos permitirá actuar con mayor eficacia y sensibilidad en cada caso”, ha señalado Estrada.

Coordinación entre instituciones

Por otra parte, el convenio favorece la colaboración en materia de coordinación social en relación con los casos de los beneficiarios, de modo que cada entidad pueda recabar las autorizaciones relativas a la protección de datos que sean pertinentes.

Dentro de la coordinación institucional se facilitará el intercambio de experiencias y la participación conjunta en iniciativas que fomenten la inclusión social de personas y familias vulnerables en el ámbito del protocolo, así como la asistencia a reuniones y eventos relacionadas con el mismo.