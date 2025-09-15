El Tren de Cervantes inicia una nueva temporada en su 28º aniversario

El Tren de Cervantes ha presentado su temporada de otoño con un tren institucional en el que han viajado representantes de Renfe y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tras una visita guiada por el patrimonio cultural de la ciudad, se ha celebrado un acto institucional en el que han participado la directora de Cercanías Madrid, Sonia Ferrero, el vicerrector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, y la concejal de Turismo y vicealcaldesa de Alcalá, Isabel Ruiz Maldonado.

“El compromiso de Cercanías de Madrid con la cultura es firme. Dentro de nuestra agenda de actividades, el Tren de Cervantes sigue siendo nuestro proyecto estrella”, ha afirmado durante su intervención Sonia Ferrero, para quien la colaboración entre instituciones ha dado como resultado un producto “consolidado, reconocido y de gran calidad, que goza de excelente aceptación tanto entre los madrileños como entre visitantes de otras comunidades y del mercado internacional”.

El Tren de Cervantes, que comenzó a funcionar en 1997, hace ya 28 años, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y Renfe, cumple este año su XXVIII edición. La temporada de otoño de este tren temático comenzará el próximo sábado 20 de septiembre y se llevará a cabo todos los siguientes sábados hasta el 13 de diciembre.

Este tren temático es una apuesta por el turismo cultural y una oportunidad para conocer la ciudad complutense con una visita teatralizada con la compañía y narración de actores caracterizados de la época, que acompañan en todo momento al viajero a bordo del tren y que homenajean a la obra cervantina.

Los viajeros parten de la estación de Madrid-Atocha Cercanías para llegar a la de Alcalá de Henares, donde pueden disfrutar de una visita guiada al valioso patrimonio cultural de la ciudad. El recorrido es amenizado por un elenco de actores que descubren la historia de esta ciudad de una forma amena y divertida.

También acompañan al grupo guías cualificados que muestran los monumentos y oferta cultural de la ciudad. En la visita, el cliente puede conocer los personajes ligados a Alcalá: María Isidra de Guzmán (la Doctora de Alcalá), Miguel de Cervantes, Isabel la Católica, Cristóbal Colón o el Cardenal Cisneros, entre otros, que dan idea de la relevancia de esta ciudad complutense.

El viaje de retorno a Madrid-Atocha Cercanías se realiza en torno a las 19:10, aunque quien lo desee tiene hasta las 00:00h del día siguiente de la fecha del viaje para hacer el trayecto de regreso. En las 27 ediciones anteriores han pasado por el Tren de Cervantes más de 33.000 personas, 1.244 en la anterior edición, superando así la ocupación del año anterior.

El precio de este tren turístico es de 22 euros para los adultos y de 16 euros para los menores de 11 años. Los menores de 6 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste). El billete del Tren de Cervantes incluye la visita guiada a la ciudad.

Renfe fomenta la movilidad y el turismo sostenible en promoción de la cultura con este Tren de Cervantes, una experiencia que combina dramaturgia, música, arte, historia y entretenimiento en un viaje para hacer disfrutar al visitante de todas las edades.