Más Madrid despliega una gran pancarta en Sol: ‘Sí, es un genocidio. Palestina libre’

El grupo político Más Madrid ha desplegado esta tarde de domingo, 14 de septiembre, una gran pancarta con el lema ‘Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino’ en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para recibir la etapa final de la Vuelta Ciclista 2025.

Este despliegue, llevado a cabo a las 5 de la tarde, ha coincidido con la asistencia de la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones de la formación en la capital, Eduardo Rubiño, que se han unido a los manifestantes que denunciaban el genocidio en Gaza y criticaban la participación del equipo israelí ‘Israel-Premier Tech’ en la Vuelta Ciclista.

«Vamos a ver en Madrid un pueblo madrileño que va a salir, que está saliendo ya desde el comienzo de la etapa en Madrid para pedir la paz y la libertad del pueblo palestino por el fin del genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina», ha subrayado Bergerot, añadiendo que reclaman «el fin del exterminio» del pueblo palestino y su «derecho a existir, ni más ni menos». «Frente al negacionismo del genocidio de la derecha y la criminalización de las protestas pro-derechos humanos por Ayuso y Almeida, nos sumamos al clamor de las calles de Madrid», ha declarado.

Por su lado, Rubiño ha reclamado la pancarta como un «no a la barbarie» y a la «vergüenza internacional» ante un mundo que «no da los pasos necesarios para frenar el genocidio». «Es también un mensaje también para el señor Almeida que se refleja en esa pancarta y que dice claramente que sí, que es un genocidio, que lo dicen todos los juristas de prestigio a nivel internacional, que lo están viendo, que se está viendo en las imágenes y que no hay duda ninguna de que lo que está ocurriendo merece ser condenado».