La cantera ciclista madrileña recorre parte del tramo final de la última etapa de La Vuelta 2025

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha participado hoy en La Vuelta junior que ha brindado una oportunidad única a 180 niños y niñas, de entre 8 y 16 años, pertenecientes a dieciocho clubes ciclistas madrileños. Junto al exciclista y ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, han tenido la oportunidad de recorrer, como auténticos profesionales, una parte del tramo final de la última etapa de La Vuelta ciclista a España, que este año celebra su 90º aniversario.

Cea, junto a Óscar Pereiro y el presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, ha participado en el corte de cinta de esta vuelta junior, en la que, año tras año, y con motivo de la última etapa de La Vuelta, jóvenes deportistas participan de la “fiesta del ciclismo”, recorriendo parte del trazado oficial “por el que horas más tarde pasarán los ciclistas profesionales de la vuelta 2025”.

“Esta propuesta ha demostrado tener una gran aceptación entre los jóvenes ciclistas”, ha explicado Cea, consolidándose, cada septiembre, como una actividad destacada dentro del calendario deportivo juvenil, “y reforzando el compromiso de este Ayuntamiento con el deporte base”, haciendo que el deporte, “sea eso, solo deporte”.

En esta vuelta junior han participado deportistas de ciclismo adaptado. En la categoría de tándem, Lucía e Inés, del Club Galapagar, que han sido cuatro veces campeonas del España, y Mateo y Héctor, también del Club Galapagar, subcampeones de España. Además, ha participado una handbike, Ayuri Promeda, promesa del Club de San Sebastián de los Reyes.

Como broche final, todos los participantes han recibido un maillot oficial de La Vuelta, como parte del reconocimiento a su implicación en esta jornada deportiva.