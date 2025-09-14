Madrid instala más de 7.500 puntos wifi en 1.679 centros educativos públicos

La Comunidad de Madrid ha dotado a 1.679 centros educativos públicos de la región con más de 7.500 puntos de acceso wifi, lo que permite mejorar la conectividad de profesores y alumnos en cualquier espacio de estos edificios. El proyecto, que comenzó en enero de 2024 y finalizó en junio de este año, está dentro del programa Escuelas Conectadas.

Para ello, se han instalado más de 3.800 conmutadores de red de área local y más de 530 armarios técnicos, junto con todas las infraestructuras pasivas necesarias. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital), de la Consejería de Digitalización, ha sido el organismo encargado de llevar a cabo esta acción con el objetivo de poder ofrecer una conexión más rápida, estable y segura en todos estos enclaves.

La iniciativa ha ampliado la cobertura a centros de enseñanza no obligatoria y a zonas que carecían de servicio. Además, se ha renovado la red interna (LAN) administrativa en todos los colegios e institutos, incorporando conexiones de banda ancha ultrarrápida de 1 Gbps o superior. Estas mejoras incrementan la disponibilidad y estabilidad de las infraestructuras de comunicación, tanto por cable como por wifi, garantizando al mismo tiempo la seguridad.

El éxito del despliegue ha sido posible gracias a la colaboración entre los equipos de la Consejería de Digitalización y las direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación que se han coordinado en tiempo récord sin interferir en el funcionamiento normal de las actividades educativas.

Este proyecto, con una inversión de 18,7 millones de euros, está financiado con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, lo que ha facilitado su implementación.