La Vuelta Ciclista llega a Madrid: cierre de Metro, desvíos al tráfico, manifestaciones por Gaza y un recorte de 5 km «por motivos de circulación»

La capital de España se prepara para acoger este domingo, 14 de septiembre, el colofón de la Vuelta Ciclista a España 2025, en una jornada que combina espectáculo deportivo, cultura y desafíos logísticos a gran escala. Sin embargo, ante la participación del equipo Israel-Premier Tech se esperan manifestaciones para pedir su expulsión y para denunciar el genocidio en Gaza.

La última etapa de esta edición número 90, en formato etapa llana-circuito, tendrá como escenario central el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde se conocerá al último vencedor de etapa y al nuevo portador del prestigioso maillot rojo.

Un año más, Madrid se convierte en el punto final de una de las tres grandes vueltas ciclistas del mundo. La ciudad ha recibido el final de La Vuelta en 79 ocasiones, consolidando su papel como anfitriona habitual de la última etapa.

En esta edición, además, se celebra un acontecimiento singular: por primera vez en su historia, la ronda española arrancó en Turín (Italia), uniendo en tres semanas dos naciones ciclistas clave tras el Giro y el Tour 2024. El broche de oro tendrá lugar en el corazón histórico de la ciudad. El circuito final, con nueve pasos por meta, recorrerá calles como Puerta del Sol, Gran Vía, Callao o el Paseo del Prado.

Un recorrido sin Aravaca

La etapa 21 partirá desde Alalpardo sobre las 16:40 horas, pasando por Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. A las 17:15 horas aproximadamente, entrará en Madrid por Fuencarral-El Pardo, hasta alcanzar el circuito urbano del centro.

En un principio iba a transitar por Aravaca, pero la organización ha decidido eliminar ese tramo, reduciendo la etapa en 5 kilómetros «por motivos de circulación». «Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa», se expone en un comunicado recogido por Gacetín Madrid.

La meta se instalará frente al Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, donde tendrá lugar la ceremonia de premiación final a las 20:30 horas. El Ayuntamiento espera más de 50.000 asistentes, lo que provocará saturaciones del espacio público y una alta presión sobre la movilidad. Por ello, se activará un plan especial de movilidad con cortes de tráfico y dispositivos de control.

Cortes de tráfico y transporte público afectado

Se encuentra previsto que los cortes de tráfico se inicien el 14 de septiembre a partir de las 5 horas en el Paseo del Prado y en el entorno de la Plaza de Cibeles, con motivo de los trabajos de montaje de infraestructuras del circuito urbano y la zona de meta de la prueba deportiva.

A partir de las 6:30 horas se ampliarán los cortes de tráfico a Gran Vía, Paseo de Recoletos y a la calle Alcalá desde la Plaza de la Independencia y a partir de las 11:30 horas se encontrarán cortados totalmente al tráfico los viales que forman parte del circuito urbano al que los ciclistas completarán 9 pasos por la línea de meta. Este circuito se encuentra conformado por los viales: Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, un tramo de la calle Alcalá y Gran Vía, Plaza de Callao y Paseo del Prado.

Los cortes de tráfico en el circuito urbano perdurarán hasta aproximadamente las 22 horas del 14 de septiembre de 2025. Como complemento de lo anterior, se registrarán cortes de tráfico en los viales que forman parte del itinerario de la prueba deportiva previo al acceso de los deportistas en el circuito cerrado anteriormente aludido. Desde las 14:30 horas se registrarán cortes de tráfico en la calle Mayor y en la Carrera de San Jerónimo.

A partir de primera hora de la tarde del 14 de septiembre de 2025 y hasta las 18:30 horas se encuentra previsto el cierre al tráfico de manera progresiva de algunos viales en la zona de Montecarmelo y El Pardo, Carretera de Castilla, avenida de Valladolid, Paseo de la Florida, Cuesta de San Vicente, Paseo Virgen del Puerto, Paseo Ciudad de Plasencia, calle Mayor, Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo desde donde los participantes en la prueba accederán al circuito cerrado a través de la Plaza de Cánovas del Castillo.

Como complemento de lo anterior, y en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los los mandos policiales a cargo del operativo se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados a otros viales adyacentes.

De igual modo, los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los mandos policiales a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos.

Metro

Las estaciones más próximas al circuito cerrado son:

Sevilla, y Retiro (línea 2). Sol (líneas 1, 2 y 3). Colón (línea 4). Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9). Arte (línea 1).

Las estaciones de Gran Vía y Banco de España por motivos de seguridad podrán encontrarse cerradas al público previsiblemente desde las 15 hasta las 21 horas del 14 de septiembre de 2025. Por su parte en la estación de Sol permanecerá cerrada la salida hacia la calle Carretas desde las 15 hasta las 18:15 horas del citado día.

Cercanías

Las estaciones más próximas al circuito cerrado son:

Recoletos (líneas C1, C2, C7, C8, C8a y C10). Atocha (líneas C1, C2, C3, C3, C4a, C4b, C5, C7, C8, C8a y C10).

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

Las líneas de la red diurna y nocturna de la EMT afectadas por los cortes de tráfico en el entorno más próximo al circuito cerrado son: 001 – 1 – 002 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9 – 10 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 25 – 26 – 27 – 32 – 33 – 34 – 37 – 39 – 41 – 44 – 45 – 46 – 51 – 52 – 53 – 59 – 62 – 74 – 75 – 83 – 85 – 86 – 133 – 134 – 138 – 146 – 147 – 148 – 150 – 158 – 160 – 161 – 164 – 170 – 175 – 178 – 179 – 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto) – C1 – C2 – C03 – E1 – M3 – N1 – N2 – N3 – N4 – N5 – N6 – N7 – N8 – N9 – N10 – N11 – N12 – N13 – N14 – N15 – N16 – N17 – N18 – N19 – N20 – N21 – N22 – N23 – N24 – N25 – N26 – N27 – SE704 (Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral) y SE832.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.

Dispositivo de seguridad reforzado

Habrá un despliegue especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del resto de ciudadanos y ante las manifestaciones convocadas por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Se esperan manifestaciones pedir su expulsión y para denunciar el genocidio en Gaza. Por ello se establecerá un despliegue casi sin precedentes por parte de la Policía Nacional, el más grande desde la Cumbre de la OTAN.

Manifestaciones convocadas

Las protestas convocadas con motivo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España no se limitarán a la ciudad de Madrid. Puntos del recorrido como Alalpardo, Algete, San Sebastián de los Reyes o Alcobendas también serán escenario de movilizaciones, aunque se prevé que el grueso de la protesta tenga lugar en la capital.

La polémica se centra en la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición, que ha generado un llamamiento a la acción por parte de varios grupos políticos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a boicotear el evento, animando a que se “sobreponga pacíficamente a la militarización policial”.

Según ha adelantado, participará personalmente en la protesta junto a otros dirigentes del partido. Belarra ha criticado duramente el dispositivo de seguridad desplegado: “el Gobierno de España, de la mano de los gobiernos (autonómico y municipal) de la señora Ayuso y Almeida, han militarizado la ciudad de Madrid y toda la Comunidad, incluida la Sierra, para evitar las manifestaciones pro-palestinas en el marco de la vuelta ciclista a España”.

Por su parte, Más Madrid ha anunciado también su adhesión a las protestas, alentando a la ciudadanía a sumarse a una “movilización” que definen como una “ola de dignidad”. En el caso del PSOE, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha confirmado que no asistirá a la etapa final de la carrera “en solidaridad con el pueblo palestino”.