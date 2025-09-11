Más Madrid responde a Almeida con dos grandes pancartas: «Sí, es un genocidio»

El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha desplegado la bandera de Palestina y dos grandes pancartas en los balcones del edificio de grupos (calle Mayor, 71 1º y 2º planta) en solidaridad con el pueblo palestino y como protesta «por el genocidio horrible que está perpetrando Israel en Gaza».

«Sí, es un genocidio» y «Stop al genocidio en Gaza. Palestina libre» son los lemas de las pancartas desplegadas para «continuar denunciando el genocidio del Gobierno de Israel sobre el pueblo palestino» y en respuesta a las palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) negándolo: «para mí no hay un genocidio en Gaza (…) porque genocidio fue el del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial».

«Los concejales y concejalas de Más Madrid participarán activamente este fin de semana en las manifestaciones que habrá en Madrid en apoyo de Gaza con motivo del final de la Vuelta Ciclista a España. Entre otros puntos, la etapa pasará justamente por la calle Mayor, por delante del edificio de grupos municipales», ha señalado el concejal Eduardo Rubiño.

A pesar de que «el PP, de que Almeida y Ayuso niegan este genocidio, el clamor de los madrileños y madrileñas es claro: sí, es un genocidio y hay que pararlo ya de una vez por todas». Eduardo Rubiño ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «participe activamente y de manera pacífica llenando las calles de esta ola de solidaridad y dignidad».

En tan solo 24 horas, el grupo municipal de Más Madrid ha recogido más de 10.000 firmas para que Israel sea expulsado de la Vuelta Ciclista. «Ningún concejal ni concejala estará presente en el acto de final de la competición, ha confirmado el portavoz en funciones. Nuestro lugar el domingo estará donde tiene que estar: junto al pueblo de Madrid exigiendo el fin del genocidio», ha concluido el edil.