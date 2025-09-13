Muere un hombre al quedar atrapado a 6 metros de altura en Barajas (Madrid)

Un hombre de 39 años de edad ha muerto esta mañana de sábado, 13 de septiembre, tras quedar atrapado a 6 metros de altura en una obra en el distrito madrileño de Barajas.

Los hechos han ocurrido minutos después de las 10 de la mañana de este sábado en la construcción de una estructura en la calle de Alhaurín, en Barajas. Por causas que aún se investigan, un operario ha quedado atrapado entre una plataforma elevada y una estructura metálica a 6 metros de altura.

Como consecuencia de ello, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha muerto en el acto. Hasta 6 dotaciones de los Bomberos del ayuntamiento de Madrid han trabajado en el rescate de la víctima, cuyo fallecimiento ha sido confirmado por sanitarios del SUMMA 112.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.