El Hospital 12 de Octubre celebra el 2º aniversario de su Centro de Oncología Experimental con 156 investigaciones en activo

El Centro de Oncología Experimental del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, referencia nacional en investigación traslacional en cáncer, celebra su segundo aniversario con un total de 156 proyectos activos.

Este centro, pionero en su enfoque integrador entre la investigación básica y la clínica, alberga seis laboratorios de última generación y 13 grupos científicos consolidados que trabajan en estrecha conexión con la asistencia oncológica del hospital y con redes nacionales e internacionales.

Los grupos de investigación, integrados en el Área de Cáncer del Instituto de Investigación i+12, abarcan diversas áreas: Oncología torácica y de pulmón, Tumores gastrointestinales y neuroendocrinos, Oncología genitourinaria, Cáncer hereditario, Cáncer de próstata, Cáncer de mama y ginecológico, y Microambiente tumoral e inmunoterapia.

Más de 100 investigadores desarrollan su labor en el centro, entre ellos destacados líderes científicos del panorama nacional. Buena parte de esta actividad se articula a través de unidades mixtas de investigación con instituciones de excelencia como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y universidades públicas madrileñas como la Complutense.

Las líneas de investigación del centro se centran en los tumores de mayor impacto en la población, así como en entidades raras de alto interés clínico. En cáncer de pulmón y tumores torácicos, destacan los estudios de caracterización molecular, desarrollo de biomarcadores, ensayos clínicos precoces, y nuevos modelos experimentales para estratificación de pacientes. En tumores neuroendocrinos, se investiga el desarrollo de biomarcadores diagnósticos y predictivos, así como nuevas terapias para estos tumores minoritarios y para el cáncer colorrectal, uno de los más prevalentes.

En el área de cáncer genitourinario, se exploran biomarcadores de respuesta terapéutica, las bases moleculares del cáncer de vejiga y estrategias innovadoras para su tratamiento. En cáncer de próstata, se investigan tanto los factores hereditarios como las formas agresivas y de aparición precoz, con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas y mejorar las técnicas de análisis genómico.

Las investigaciones en cáncer de mama se centran en los mecanismos de resistencia y sensibilidad a tratamientos, con el objetivo de personalizar terapias. En cáncer ginecológico, se prioriza la prevención y detección precoz de lesiones malignas.

El Centro de Oncología Experimental cuenta con financiación pública y privada de ámbito nacional e internacional. Entre los principales financiadores se encuentran el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos (GETNE), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Fundación CRIS contra el Cáncer, la Fundación “la Caixa” y la Fundación FERO, entre otros.