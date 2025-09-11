Regresa el certamen de Teatro Abierto de Hortaleza

El distrito de Hortaleza acoge un año más el Certamen de Teatro Abierto que, en su XX edición, se ha convertido en un referente cultural de la capital para acercar las propuestas teatrales de compañías aficionadas a todos los madrileños.

El ciclo arranca este sábado, 13 de septiembre, con la comedia Prisa, prisa! de Entrenorteysur Producciones, y bajará el telón el próximo 11 de noviembre con Escapadas, de la Asociación Cultural Divinas…de la Muerte. Durante dos meses, pasarán por el escenario del Centro Cultural Carril del Conde un total de 11 grupos teatrales que optarán a uno de los cuatro premios, entre los 2.800 euros y los 600 euros.

Además, la compañía ganadora realizará una nueva representación teatral el sábado 15 de noviembre, fecha de la clausura y de entrega de premios. Las representaciones comienzan a las 19:00 horas, con acceso libre hasta completar aforo. Las invitaciones, dos por persona, se entregarán dos horas antes del comienzo. El calendario de piezas teatrales es el siguiente:

13 de septiembre: Prisa, prisa!, de Entrenorteysur Producciones.

20 de septiembre: El rey se muere, de Pléyade Trampantojo.

27 de septiembre: Hablemos con Billy, de Asociación Danza Down.

4 de octubre: Mary Poppins, de Hijos de Serendipia.

10 de octubre: En la trinchera, de Asociación Teatral Cultural Túnguele

11 de octubre: Todos con zapatos nuevos, de Asociación Cultural Los Hojalata.

18 de octubre: Las criadas, de Asociación Cultural Asómate Teatro.

25 de octubre: Sueño de una noche de verano, de Asociación A. Rivas el Telón.

1 de noviembre: Suegros, de Asociación Teatral El Lugá.

7 de noviembre: El Gorgojo, de Compañía Luciérnaga (obra fuera de concurso).

8 de noviembre: Escapadas, de Asociación Cultural Divinas…de la Muerte.