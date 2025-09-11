Cultura y OcioDistritosTetuán

Ampliado el plazo para inscribirse en el I Certamen de Danza de Tetuán

¿Practicas la danza contemporánea o española? Se amplía el plazo hasta el 19 de septiembre para que puedas presentar tu propuesta en la convocatoria para el I Certamen de Danza de Tetuán, que reparte 8.600 euros en premios entre las diferentes modalidades, y dos galas donde actuarán los semifinalistas y finalistas. ¡Toma nota!

Este nuevo concurso recoge el testigo del certamen de coreografías que crearon Teresa Nieto y Daniel Doña, y que se celebró durante diez ediciones en el distrito. Este 2025, el I Certamen de Danza de Tetuán pretende promocionar e incentivar la creación artística, la investigación y la innovación en el ámbito de la danza, además de crear una plataforma de exhibición y promoción.

Los requisitos para participar son los siguientes:

  • Los coreógrafos e intérpretes deben ser residentes en España
  • Deben inscribirse con coreografías para un solo bailarín, dúo o grupo, con un máximo de ocho bailarines por coreografía y un máximo de diez efectos de iluminación
  • En caso de utilizar música en directo, el máximo de músicos en escena será de tres intérpretes
  • Las obras podrán ser inéditas o ya estrenadas, pero en este último caso no deben ser anteriores a 2023

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en participar pueden apuntarse de manera presencial en la Junta Municipal de Tetuán o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

También es necesario enviar al correo electrónico cultutetuan@madrid.es el siguiente material:

  • Número de registro de la solicitud presentada
  • Título de la coreografía
  • Autoría
  • Bailarines participantes
  • Duración (no puede sobrepasar los 15 minutos)
  • Músicas a utilizar
  • Músicos que participarán
  • Breve sinopsis
  • Información adicional: página web o enlaces a plataformas digitales de la propuesta coreográfica (como Vimeo o YouTube). Si el vídeo fuese privado, se indicará clave de acceso.
  • Nombre de persona de contacto, email, dirección postal y número de teléfono
  • Currículum del autor de la coreografía

Premios y galas

Los días 3 y 4 de octubre habrá dos galas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, correspondientes a la semifinal y la final del certamen, con las actuaciones de los participantes que lleguen a dichas fases. El día de la final se emitirá el fallo del jurado, que premiará a los ganadores de las categorías de mejor coreografía y mejor bailarín en cada modalidad. También serán galardonadas las ocho compañías que lleguen a la semifinal. Dos tardes para celebrar y dar visibilidad a la mejor danza en Tetuán. ¡Te esperamos!

