Ampliado el plazo para inscribirse en el I Certamen de Danza de Tetuán

¿Practicas la danza contemporánea o española? Se amplía el plazo hasta el 19 de septiembre para que puedas presentar tu propuesta en la convocatoria para el I Certamen de Danza de Tetuán, que reparte 8.600 euros en premios entre las diferentes modalidades, y dos galas donde actuarán los semifinalistas y finalistas. ¡Toma nota!

Este nuevo concurso recoge el testigo del certamen de coreografías que crearon Teresa Nieto y Daniel Doña, y que se celebró durante diez ediciones en el distrito. Este 2025, el I Certamen de Danza de Tetuán pretende promocionar e incentivar la creación artística, la investigación y la innovación en el ámbito de la danza, además de crear una plataforma de exhibición y promoción.

Los requisitos para participar son los siguientes:

Los coreógrafos e intérpretes deben ser residentes en España

Deben inscribirse con coreografías para un solo bailarín, dúo o grupo, con un máximo de ocho bailarines por coreografía y un máximo de diez efectos de iluminación

En caso de utilizar música en directo, el máximo de músicos en escena será de tres intérpretes

Las obras podrán ser inéditas o ya estrenadas, pero en este último caso no deben ser anteriores a 2023

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en participar pueden apuntarse de manera presencial en la Junta Municipal de Tetuán o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

También es necesario enviar al correo electrónico cultutetuan@madrid.es el siguiente material:

Número de registro de la solicitud presentada

Título de la coreografía

Autoría

Bailarines participantes

Duración (no puede sobrepasar los 15 minutos)

Músicas a utilizar

Músicos que participarán

Breve sinopsis

Información adicional: página web o enlaces a plataformas digitales de la propuesta coreográfica (como Vimeo o YouTube). Si el vídeo fuese privado, se indicará clave de acceso.

Nombre de persona de contacto, email, dirección postal y número de teléfono

Currículum del autor de la coreografía

Premios y galas

Los días 3 y 4 de octubre habrá dos galas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, correspondientes a la semifinal y la final del certamen, con las actuaciones de los participantes que lleguen a dichas fases. El día de la final se emitirá el fallo del jurado, que premiará a los ganadores de las categorías de mejor coreografía y mejor bailarín en cada modalidad. También serán galardonadas las ocho compañías que lleguen a la semifinal. Dos tardes para celebrar y dar visibilidad a la mejor danza en Tetuán. ¡Te esperamos!