Tetuán albergará los ensayos una función gratuita del musical Tarzán

La Junta Municipal de Tetuán colabora con el musical Tarzán con la cesión del auditorio del Centro Cultural Eduardo Úrculo para los ensayos de esta obra de Theatre Properties, que ofrecerá a cambio una función gratuita en este espacio municipal el 20 de noviembre.

La concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha presenciado hoy el ensayo y ha destacado que, con esta colaboración, “acercamos a los vecinos de Tetuán espectáculos de gran nivel de forma gratuita y consolidamos al Centro Cultural Eduardo Úrculo como un espacio cultural de referencia en Madrid”.

En este espacio han ensayado grandes compañías que estrenan musicales y obras de teatro en teatros de Madrid y que llevan de gira por ciudades de toda España. Productoras como YMedio Eventos Internacionales, con títulos como La Movida 80, Kinky Boots o Romeo y Julieta; GG Producción Escénica, con las obras Los lunes al sol y Numancia, o Nereydas, encargada de la Ópera Dinone Abbandonata, que se estrenó en el distrito, son algunos de los nombres que han pisado el auditorio del centro cultural para su periodo de ensayos.