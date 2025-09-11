Madrid busca otros 4.000 voluntarios para probar el futuro abono transporte en el móvil: estará listo para todos en noviembre

La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), lanzó en julio una prueba piloto para probar la digitalización de la tarjeta de transporte público personal (TTP) en el teléfono móvil, una tecnología que se espera que esté lista para todos los usuarios en noviembre.

Antes de poner esta app móvil a disposición de todos los usuarios (a final de año), el Consorcio Regional de Transportes invitó a 4.000 usuarios a utilizarla y a contar su experiencia. Y ahora ha solicitado a otros 4.000 voluntarios en una extensión de esta prueba piloto. Además, y según ha indicado el Gobierno regional, se espera que en noviembre todos los usuarios puedan utilizar ya el abono transporte en sus dispositivos móviles.

Hay que tener en cuenta que al digitalizar tu TTP Personal, no podrás seguir haciendo uso de la tarjeta física. Se estima que la duración de esta fase de prueba será de aproximadamente 12 semanas. Al finalizar este periodo de pruebas, la aplicación seguirá disponible y podrás seguir haciendo uso de ella.

Lleva el Abono Transporte en tu móvil

La Tarjeta Transporte Virtual ya te permite viajar con billetes de diez viajes en tu móvil. Ahora, a través de la App MiTarjetaTransporte, también podrás llevar tu Abono Transporte en el móvil.

Con la nueva aplicación que se ha diseñado podrás digitalizar tu Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) y recargarla con los títulos disponibles. Una vez digitalizada la tarjeta, tan solo tendrás que acercar tu dispositivo móvil al torno de acceso o validadora donde inicies tu viaje, como si de una tarjeta física se tratase, y acceder al transporte público correspondiente.

¿Qué necesito para participar?

Necesitas disponer de una TTP personal física (a excepción de usuarios de la Tarjeta Infantil, Tarjeta Azul o Tarjeta con titulo anual), que será la que digitalices a través de la app. En cuanto a los requisitos técnicos, la App MiTarjetaTransporte es compatible con todos los móviles con sistema operativo Android 9.0, o versiones posteriores, con NFC.

Además, tienes que disponer de Google Wallet instalado, pues la tarjeta digitalizada queda almacenada en esta plataforma. Puedes consultar las condiciones de participación en este enlace.

¿Cómo me inscribo en la prueba?

Si tu teléfono móvil cumple los requisitos que te hemos mencionado y quieres participar en el piloto, rellena este formulario.

¿Qué sucede después de inscribirme?

Al inscribirte recibirás un justificante de tu solicitud. Una vez verificadas las solicitudes, recibirás un correo electrónico de pruebaappcrtm@madrid.org con un enlace de descarga y las instrucciones para empezar a usar la aplicación y digitalizar tu tarjeta. Ten en cuenta que al digitalizar tu TTP Personal, no podrás seguir haciendo uso de la tarjeta física.

A lo largo de la prueba, desde el Consorcio Regional de Transportes se pondrán en contacto contigo, a través del correo electrónico, para que les des tu opinión sobre el funcionamiento de la App. Una vez terminado el periodo de prueba, podrás seguir utilizando tu TTP Personal digitalizada.