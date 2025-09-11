Madrid contará con el primer autobús sin conductor y a demanda de España en polígonos industriales y nuevos desarrollos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy, en el Debate del Estado de la Región, la puesta en marcha del primer autobús autónomo a demanda de España que dará servicio a polígonos industriales y nuevos desarrollos urbanísticos. Así, el proyecto piloto comenzará a funcionar en Leganés para transportar a los trabajadores del Parque Tecnológico de la ciudad.

El Gobierno regional invertirá 300.000 euros en esta iniciativa que comenzará a funcionar en 2026 y conectará esta zona periférica del municipio con el centro urbano, facilitando un transporte personalizado, flexible y eficiente energéticamente. La medida se probará durante un periodo de dos años, pasados los cuales y, tras la valoración de los resultados, se consolidará su implantación en esta u otras localidades.

El proyecto constará de dos fases. En la primera, el servicio se prestará como transporte regular de uso general adaptado a los horarios de las empresas del Parque Tecnológico. En la segunda, se incorporarán los servicios a demanda, mediante un software de reservas, que permitirán ajustar los recorridos en tiempo real y aumentar la eficiencia de la operación. El autobús que realizará esta ruta será 100% eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía y podrá transportar hasta 52 pasajeros.

La Comunidad de Madrid ya realizó una prueba similar también en Leganés durante cinco días realizando un recorrido circular por las calles de la localidad. En ese periodo transportó de manera gratuita a 1.200 pasajeros, incluidos personas con movilidad reducida. En total, el vehículo con capacidad para 52 usuarios, operado por el Grupo Ruiz, llevó a cabo 84 trayectos que sumaron más de 193 kilómetros.

Este nuevo autobús autónomo se sumará a la flota propulsada por energías limpias que cada año se va incrementando en la región. En la actualidad, de los de los 2.107 interurbanos que opera el Consorcio Regional de Transportes un 55% circula con combustibles alternativos, de los cuales, 110 son eléctricos, 817 híbridos, 3 funcionan con hidrógeno y 224 con gas, licuado o comprimido.