Madrid abrirá un nuevo centro especializado para la exposición de menores a pornografía o a bandas juveniles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Debate del Estado de la Región que el Gobierno autonómico abrirá un nuevo centro público especializado para el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y por cualquier medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno.

Este recurso abrirá sus puertas en la segunda mitad de 2026 y contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para atender al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares.

Complementará a los dos específicos de la red de Infancia que tratan casos de agresiones y violencia sexual contra menores que ya trabajan en la Comunidad de Madrid, así como al Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) y el de Adicciones Comportamentales del Hospital público Gregorio Marañón.

El objetivo de esta nueva medida es proporcionar una atención especializada integral a los menores y familias afectadas, para dotarles de recursos necesarios para afrontar el problema, reducir el impacto negativo y prevenir la cronificación de conductas de riesgo derivadas de la exposición a estas mismas.

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en España con la puesta en marcha de esta red. En 2018, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales abrió el SAAT debido al aumento de la demanda de atención por el abuso de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes.

Desde entonces ha ayudado a más de 43.000 personas y su programa de intervención ya se desarrolla en cinco puntos de atención en Madrid capital, Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón.