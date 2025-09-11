Arranca la temporada de otoño del Teatro Circo Price con novedades para todo tipo de público

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, abre hoy su temporada de otoño con numerosas propuestas destinadas a todo tipo de público. Circo contemporáneo, espacio para los jóvenes talentos, talleres en familia o una gala benéfica son algunas de las novedades que llegan en los próximos meses.

Laboratorio creativo, FiRCO y una gala benéfica

Continuando con su propuesta de programación 360º, el Teatro Circo Price acogerá en su pista central el espectáculo de circo contemporáneo Alegres e insensatos, encargado de inaugurar la temporada. Este espectáculo rompedor, basado en el riesgo y la exploración de los límites, es el resultado final del Laboratorio de creación de circo contemporáneo (CRECE) liderado por la prestigiosa Escuela de Circo Carampa, en el que participan nuevos artistas diplomados en las principales escuelas de circo del mundo. Ampliamente consolidado a nivel nacional e internacional, el proyecto CRECE alcanza su decimoquinta edición este año 2025. Los espectadores podrán disfrutar este espectáculo del 11 al 14 de septiembre.

Del 3 al 5 de octubre, y por octavo año consecutivo, vuelve el Festival Iberoamericano de Circo (FiRCO), una competición entre artistas con propuestas jóvenes e innovadoras. Una cita única, tanto por su formato de números cortos como por albergar a los mejores talentos circenses de Iberoamérica. El festival se desarrolla en tres veladas con nueve artistas de primer nivel mostrando sus habilidades en diversas disciplinas: cuerda lisa y bicicleta acrobática, aro pendular, icarios, equilibrio de cabeza y malabares, entre otros. La gala final tendrá lugar el domingo, 5 de octubre.

A continuación, los días 10 y 11 de octubre, Saniclown, la Asociación Nacional de Payasos de Hospital, organización sin ánimo de lucro, celebrará su gala anual en el Teatro Circo Price. La gala Saniclown, que crece cada año en este espacio municipal, es un festivo y multitudinario encuentro entre la comunidad de pacientes, sanitarios, artistas, educadores y familias, evidenciando el valioso impacto del clown en el proceso de recuperación o a la hora de sobrellevar enfermedades crónicas, así como la humanización y amenización de situaciones muy dramáticas que este arte transforma en poesía y bellos recuerdos.

Este evento único convierte al Teatro Circo Price en un lugar de acompañamiento, empatía, celebración y alegría compartida. Cada gala reúne a grandes artistas de circo de diversas disciplinas que, de forma altruista, donan su talento en una tarde inolvidable. La risa y la diversión están aseguradas para todo tipo de públicos y la recaudación benéfica se destina a la continuidad de esta misión.

Circo contemporáneo nacional e internacional

Del 16 al 18 de octubre, llegará desde San Sebastián la compañía de circo contemporáneo Zirkuss, con su espectáculo Sustrai. Miren Barrena, profesional de Bellas Artes, se sumerge en un mundo donde se unen la danza, el circo contemporáneo y las artes plásticas. El público disfrutará de la destreza, valentía y singularidad que ofrecen los acróbatas en un espectáculo que llega por primera vez a la pista del Teatro Circo Price.

Entre perros y lobas es el espectáculo de la compañía francocanadiense Cirque Le Roux, con una propuesta imaginada como una película que sumerge al espectador en una noche inolvidable. Con una fusión única de circo y cine, ocho artistas combinan comedia, movimiento y acrobacias impresionantes. El espectáculo se podrá presenciar en el Teatro Circo Price del 23 de octubre al 1 de noviembre.

Talleres de circo, visitas teatralizadas y más actividades

A través de diferentes actividades, el proyecto educativo permite a los participantes aproximarse al Teatro Circo Price de una manera original y divertida. siguiendo con uno de sus objetivos esenciales: fomentar, incluir y educar en los valores del circo.

Como en años anteriores, de octubre a junio, tienen lugar los talleres en los que se pueden conocer, en primera persona y en un espacio lúdico, diferentes disciplinas circenses, como las acrobacias, aéreos, malabares y equilibrios, de la mano de los profesores de la Escuela de Circo Carampa. El plazo de inscripción ya está abierto.

Continúan este otoño también las visitas teatralizadas, HOP!. Los Absurdos Teatro nos traen un paseo por la historia del Teatro Circo Price los días 28 de septiembre, 12 de octubre, 23 de noviembre y 21 de diciembre, a las 11:00 horas.

Del 31 de octubre al 14 de noviembre, se realizarán los Talleres de sombras, una nueva iniciativa para acercar a las familias este arte milenario. Además, en el ciclo de conferencias ‘Las artes oscuras del circo’, varios profesionales en la materia acercarán al público al arte de la ventriloquía (30 de octubre) el faquirismo (6 de noviembre) y la hipnosis (13 de noviembre).

Ya con la llegada del invierno, el Teatro Circo Price producirá un año más un nuevo montaje navideño: Sueña despierto. Un espectáculo familiar que convierte al Teatro Circo Price en el lugar donde siempre se vive y se siente el espíritu de la Navidad.