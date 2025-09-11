Ayuso anuncia una «fábrica» de medicamentos de última generación, un centro para diabetes tipo 1, la Tarde Joven, un programa para mejorar la salud de las mujeres, Salud Senior y un Banco de Voz para pacientes con ELA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en el Debate del Estado de la Región un Plan de Preparación y Respuesta frente a amenazas de Salud Pública para su vigilancia y prevención. Incluirá la planificación de las medidas a adoptar en caso de producirse acontecimientos como la pandemia de COVID-19 en 2020.

Esta iniciativa verá la luz este próximo otoño, y permitirá la evaluación particular de cada riesgo, ya sea de origen biológico, alimentario, zoonótico (contagiado por animales), químico, ambiental, intencionado (bioterrorismo) o desconocido, y podrá ser adaptado de manera específica en función del origen de la amenaza y el modo de transmisión.

Gracias a esta herramienta de evaluación y respuesta, el Gobierno regional se anticipa a posibles situaciones que exijan mitigar eficazmente una hipotética crisis sanitaria, como pueden ser el resurgimiento de enfermedades que se creían ya controladas, la aparición de nuevos patógenos u otros incidentes que comprometan la seguridad sanitaria.

El Plan se sustenta en la coordinación de actuaciones por parte de todos los agentes implicados, como la activación del Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP), y la conexión con el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM, 2019) y el Plan Operativo de Respuesta de la Consejería de Sanidad para limitar el impacto negativo en la salud de la población y restablecer la normalidad.

Ley de Salud Pública en 2026

La Comunidad de Madrid está actualmente trabajando en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública regional que reforzará el papel en este ámbito mejorando el aspecto competencial y generando un clima de confianza entre la población. La normativa se encuentra en fase de consulta pública y está previsto que se apruebe este próximo 2026.

Tratar de manera integral la diabetes tipo 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en el Debate del Estado de la Región la creación del nuevo Centro de Excelencia de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas que se ubicará en el Hospital Ramón y Cajal de la capital, donde se podrá tratar de manera integral patologías como la diabetes tipo 1.

Este espacio dará cobertura a 3.000 pacientes, y reducirá un 50% las complicaciones graves y un 30% las hospitalizaciones derivadas de estas enfermedades. Este recurso público facilitará la vida a personas afectadas por diabetes 1, al concentrarse en un mismo espacio pruebas y consultas, además, de trabajar en la prevención con tecnología avanzada. Integra la atención multidisciplinar, técnicas de vanguardia e investigación, posicionándose como referente en innovación sanitaria.

El proyecto se sustenta en tres ejes: la prevención con tecnología avanzada, una atención clínica personalizada y la gestión integrada de posibles complicaciones, con una unidad de crisis metabólicas disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Igualmente, se abre la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento domiciliario del paciente gracias a su monitorización mediante sensores.

La diabetes mellitus tipo 1 afecta a uno de cada 300 menores madrileños, con 15 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes, por lo que este nuevo recurso público es de especial relevancia para estos pacientes, mejorando los sus resultados en salud, generando conocimiento y reforzando el liderazgo de la Comunidad de Madrid en innovación sanitaria.

Nuevo centro de diagnóstico de alta resolución

También se pondrá en marcha próximamente un Centro Diagnóstico de Alta Resolución, donde el paciente podrá someterse en una sola visita a pruebas como resonancias magnéticas, TAC (Tomografía Axial Computarizada), ecografías, mamografías o análisis, todo ello para atender a las nuevas demandas asistenciales derivadas del crecimiento y envejecimiento de la población.

Producción de Terapias Avanzadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Debate del Estado de la Región la apertura de un Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA) para fabricar medicamentos de última generación que utilizarán, entre otras técnicas, terapia genética, celular e ingeniería de tejidos.

Este nuevo recurso de la sanidad pública permitirá tratar tipos de cáncer como la leucemia linfoblástica aguda o el mieloma múltiple, así como el rechazo a trasplantes y otras patologías como lesiones en la piel.

El CRETA se ubicará en las instalaciones del Centro de Transfusión en la capital, y nace como herramienta para incrementar la capacidad de producción de estos novedosos fármacos y apoyar a los grupos de investigación en los centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Además, permitirá centralizar la producción de medicamentos de terapias avanzadas, y posicionará a la región a la vanguardia nacional en innovación biotecnológica.

Por otro lado, a través del programa Lánzate, los investigadores emergentes se beneficiarán de nuevas ayudas del Ejecutivo autonómico para ser más competitivos y desarrollar sus propias líneas de trabajo en el campo de la Biomedicina y Ciencias de la Salud, en proyectos liderados por equipos de institutos de investigación sanitaria acreditados, fundaciones de la Comunidad de Madrid y a entidades vinculadas al SERMAS. Las bases de la convocatoria ya están siendo elaboradas y se abrirán este próximo 2026.

Programa para mejorar la salud de las mujeres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en el Debate del Estado de la Región un nuevo programa para mejorar la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, especialmente en la menopausia. Salud Mujer abordará los procesos fisiológicos que este colectivo experimenta impulsando medidas centradas de la Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva o el malestar emocional (ansiedad, trastorno mental leve e insomnio), entre otras.

Esta iniciativa de la sanidad pública madrileña se ocupará también de la promoción de la salud en la adolescencia, el cuidado de la mujer embarazada, la evaluación tras el parto, el bienestar en la menopausia, o el papel de los centros Sandoval para el tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual.

Otro aspecto importante será la prevención de las enfermedades oncológicas más prevalentes en la mujer, con la extensión de los cribados para la detección precoz del cáncer de cérvix y mama en nuevos tramos de edad (de 45 a 49 años y de 70 a 74 años), o el de colon y recto (de 70 a 74 años). A estas pruebas preventivas se suman los procesos relacionados con la salud vascular gracias al Programa PreveCardio.

Centro para trastornos alimentarios, violencia y conductas suicidas

En el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional, el Gobierno regional profundizará en una mayor accesibilidad y atención intensiva en adolescentes y jóvenes con un nuevo centro piloto, a través de un servicio específico de cuidado de la salud afectiva orientado a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, violencia contra la mujer y conductas suicidas.

En el caso de la atención perinatal, se verá reforzada en todos los hospitales que dispongan de maternidad, así como la asistencia integral a aquellas mujeres con trastorno mental grave y la identificación precoz de situaciones de exclusión, sin hogar, de violencia o de carácter sexual.

Salud Mujer incidirá, asimismo, en la prevención de la conducta suicida, en colaboración con el Instituto regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto al abordaje del alcoholismo y el trastorno por consumo de sustancias, promoviendo intervenciones en los Centros de Tratamiento de Adicciones del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Para ayudar al desempeño del rol de persona cuidadora, se crearán grupos de apoyo multidisciplinares (profesionales de salud mental, profesionales de Primaria, fisioterapeutas, trabajadoras sociales y asociaciones) para formar, ayudar y dar respiro a este colectivo.

Los centros de salud pondrán en marcha proyectos y programas específicos como unidades o redes asistenciales de referencia para atender a mujeres con cefalea. Y se hará una valoración de fertilidad de mujeres y niñas con procesos oncológicos que vayan a ser sometidos a tratamientos de quimioterapia, trasplante hematopoyético o procesos de reproducción humana asistida.

Tarde Joven en octubre

Por otro lado, el nuevo servicio de la sanidad pública madrileña Tarde Joven, para ayudar a la salud sexual y reproductiva de la población femenina de la región de entre 12 y 25 años, estará desplegado en todas direcciones de áreas asistenciales este próximo mes de octubre.

Se desarrollará en dispositivos de Atención Primaria y permitirá a las usuarias resolver sus dudas y obtener información sobre la materia de la mano de profesionales de Enfermería de la especialidad Obstétrico-Ginecológica (matronas). Éstos últimos prestarán esta atención específica, que puede ser individual o en sesiones grupales, un día a la semana, siempre en horario de tarde (para no coincidir con el horario lectivo).

El acceso podrá realizarse con cita previa (presencialmente o llamando al centro de salud) o sin ella, ofreciéndose, al menos, en un complejo sanitario de Atención Primaria por área sanitaria de la región. Las menores de entre 12 y 16 años podrán hacerlo acompañadas por sus padres o tutores legales.

Los objetivos de Tarde Joven son aumentar los conocimientos sobre la salud menstrual y sexual en la población joven y adolescente; minimizar las conductas sexuales de riesgo; disminuir el número de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual, e identificar de forma precoz casos de violencia contra la mujer y relaciones afectivas disfuncionales.

Un Banco de Voz para que pacientes con ELA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en el Debate del Estado de la Región la próxima puesta en marcha de un Banco de Voz para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas y oncológicas, de manera que estos puedan seguir comunicándose cuando el avance de sus patologías se lo impida.

Esta medida, muy demandada por los afectados y sus familias, permite grabar la voz de estas personas para que, llegado ese momento, puedan utilizarla en dispositivos electrónicos adaptados que les ayuden a mantener una conversación con normalidad.

El proyecto ya se ha empezado a desarrollar en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, donde ocho usuarios del Centro de Atención Diurna están almacenando su voz con la ayuda de sus logopedas. El objetivo ahora es que esta tecnología pueda implantarse también en las distintas unidades ELA y servicios de neurología y oncología de toda la red regional.

Además, el Gobierno regional estrenará en próximas fechas la nueva unidad de hospitalización de media estancia para estos pacientes en el Hospital público Santa Cristina de la capital, cuyas obras de adecuación ya han finalizado. Este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña ofrecerá diez habitaciones de uso individual con equipamiento especializado, así como espacios de terapia y zonas para familiares.

Este dispositivo se suma a la Red ELA de la Comunidad de Madrid, de la que forman parte los hospitales públicos Enfermera Isabel Zendal, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, La Paz y Gregorio Marañón en la capital; el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. A ellos se sumará también el único recurso hospitalario-asistencial específico para esta enfermedad que el Gobierno autonómico está construyendo en el antiguo complejo público Puerta de Hierro.