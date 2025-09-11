Ayuso anuncia que no solicitará la condonación de la deuda para Madrid por 8.644 millones de euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no solicitará la “quita de la deuda” del Gobierno de España por 8.644 millones de euros (el 24% del total de la deuda de la región madrileña) y usará todas las herramientas para que esta “normativa ilegal engorde el listado de fracasos de Sánchez”.

Así lo ha indicado en la primera jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid: «hoy por hoy nada amenaza con ser más dañino para la Comunidad de Madrid y para toda España que la apuesta en marcha del cupo catalán y la condonación de la deuda».

«Tenemos, entre todos en esta Asamblea, empezando por cada Consejería de nuestro Gobierno y también cada diputado sin distinción ideológica, que evaluar y difundir el coste, real y concreto, de esta doble trampa fiscal a la que nos somete Sánchez a todos por siete votos: cuántas becas, cuántas plazas de dependencia, cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. E instar a cada grupo político y cada diputado a que diga con quién está, a quién defiende y a qué precio. ¿A quién sirven ustedes, señorías de la oposición?», ha incidido.

Y ha añadido: «están haciendo imposible otro 155 cuando haga falta. Por tanto, esto es una mutación constitucional por la puerta de atrás. Les hago el primer anuncio del día: el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por responsabilidad y por respeto a la verdad, no va a solicitar la mal llamada quita de deuda autonómica. Y digo más: va a usar todas las herramientas que esté a su disposición para que una normativa ilegal engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez».

La corrupción “ata a Sánchez a la Moncloa”

«La corrupción ata a Sánchez a La Moncloa. Él sabe que su horizonte judicial es, cuanto menos, complicado, y necesita todos los resortes del poder para tener una mínima oportunidad de sobrevivir un día más. Por eso, tenemos que estar a la altura quienes creemos firmemente en que hay otra manera de hacer las cosas», ha sub rayado la líder del Ejecutivo regional madrileño.

«Está en nuestras manos ofrecer una alternativa al peor gobierno de la democracia española. Y en eso está el Gobierno de la Comunidad de Madrid: en atender las preocupaciones de los madrileños, en sacar adelante el compromiso que asumimos con ellos cuando nos votaron en las últimas elecciones, y servir a España», ha concluido.