El Mercado del Encanto regresa a Madrid cargado de moda, diseño, artesanía, decoración y gastronomía

Del 19 al 21 de septiembre, el Mercado del Encanto vuelve a Madrid para convertir el histórico Palacio Santa Bárbara en un punto de encuentro con la creatividad, el diseño y el talento emergente. Durante tres días, sus distinguidos salones se llenarán con la propuesta de 30 marcas exclusivas que ofrecerán piezas originales y diferentes en moda, diseño, artesanía, decoración y gastronomía, en un ambiente único.

El público podrá descubrir las últimas tendencias en moda femenina, masculina e infantil, además de complementos, joyería, bolsos, gafas, papelería, cosmética natural y una amplia variedad de productos especiales y cuidadosamente seleccionados. La terraza del Palacio también se sumará a la experiencia con una atractiva propuesta gastronómica y artesanal para disfrutar al aire libre.

La entrada será gratuita y, como en cada edición, los asistentes podrán participar en el sorteo de una espectacular cesta con productos de las marcas participantes. Una cita imprescindible para quienes buscan creatividad, innovación y un plan diferente en pleno centro de Madrid.

Detalles del evento:

Fechas: 19, 20 y 21 de septiembre de 2025

Ubicación: Calle Hortaleza, 87

Horario: Viernes de 17 a 21H, Sábado de 11:30 a 21 H y Domingo de 11:30 a 20H

Entrada gratuita y sorteo de una cesta

Sobre el Mercado del Encanto

Desde 2015, el Mercado del Encanto se ha consolidado como una plataforma referente para el impulso del diseño emergente y la artesanía nacional. Con su carácter itinerante, recorre distintas ciudades de España para acercar al público una experiencia de compra diferente, donde prima la calidad, la originalidad y el trato cercano.