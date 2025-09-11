Los centros culturales de Villaverde retoman la actividad en septiembre

Septiembre es un mes de volver a arrancar con la vuelta al trabajo y el regreso a las aulas del distrito. Una vuelta que es menos complicada con las propuestas culturales que Villaverde pone a disposición de los vecinos en los centros culturales de cada barrio y en las bibliotecas municipales.

Estas son algunas de las propuestas que encontrarás este fin de semana del 12 al 14 de septiembre:

Demostración de juegos de mesa

📍Biblioteca Pública Municipal Francisco Umbral

🗓 Viernes, 12 de septiembre. 18:00 h

La nueva biblioteca del barrio de Butarque organiza junto a la Asociación LudoVerde esta actividad para dar a conocer distintos juegos de mesa para todas las edades. Acércate al centro para disfrutar de diferentes juegos y descubrir jugando nuevas formas de creatividad, comunicación y socialización, fomentando también el aprendizaje.

Huellas de ese territorio llamado Butarque

📍Biblioteca Pública Municipal Francisco Umbral

🗓 Hasta el 30 de septiembre

En la biblioteca Francisco Umbral también encontrarás estos días esta exposición sobre el pasado prehistórico del distrito y en concreto del barrio de Butarque en un viaje por la historia de Villaverde hasta la actualidad.

Puede visitarse en el horario de apertura del centro y está organizado por Mesa Comunitaria de Butarque y asociaciones vecinales.

El Espacio Interno

📍Centro Sociocultural Santa Petronila

🗓 Hasta el 30 de septiembre

El Espacio Interno es la nueva exposición de pintura realizada por José Ramón Peña que reúne más de 500 obras pintadas desde 2005 dejando como resultado una muestra al borde de la abstracción con lirismo gestual, influencia de maestros como Zobel, ZaoWou Ki, e influencias literarias.

Entornos

📍Centro Sociocultural Ágata

🗓 Hasta el sábado 20 de septiembre

La vida como un cómic. Esta es la idea que Gloria Piqueras presenta en un proyecto pictórico que intenta dar una visión personal del mundo en el que vivimos, los lugares que nos rodean, influenciado por el arte pop y la estética urbana.

Si estas exposiciones te inspiran a pintar, te recordamos que está abierto hasta el 26 de septiembre el plazo de inscripción al IV Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Maruja Mallo de Villaverde. Tendrás la oportunidad de retratar el distrito el 4 de octubre en una jornada que estará acompañada de música clásica.