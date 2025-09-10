Más Madrid presenta alegaciones a la nueva Ordenanza de Terrazas: «ni una autorización más para nuevas ni para ampliar las existentes en el centro histórico»

El grupo municipal de Más Madrid ha presentado este miércoles, 10 de septiembre, alegaciones al proyecto de la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de la capital.

«Este proyecto de ordenanza parte de un diagnóstico erróneo de la ciudad, ya que no afronta la saturación de las terrazas, ni la propia turistificación de la ciudad, sobre todo en la almendra central. Tampoco se plantea limitar o reducir esta saturación, ni diferencia entre el centro y los distritos periféricos», ha señalado el concejal Nacho Murgui.

Por este motivo, «lo que pedimos a Almeida es que no conceda ni una autorización más para nuevas terrazas, ni para ampliar las existentes en el centro histórico de Madrid. El número de terrazas se ha doblado en menos de una década, pasando de 3.000 a 6.400, pero lejos de tener esto en cuenta, la nueva ordenanza solo busca canalizar la ‘creciente demanda’ actual».

«Es un contrasentido establecer Zonas de Especial Protección Acústica que impiden la ampliación o nueva implantación de actividades de hostelería y restauración y que, a la vez, permitan que esos mismos establecimientos puedan disponer de nuevas autorizaciones de terrazas o que puedan ampliar las que ya hay», ha esgrimido Murgui.

«Otra cuestión que no aborda la ordenanza, a pesar de que es uno de los grandes problemas, es la falta de medios y efectividad en la disciplina y control de los incumplimientos. Almeida tiene una manga ancha escandalosa para quien infringe las normas y, en vez de aprovechar la oportunidad para atajar esto, incrementando las cuantías de las sanciones y los recursos humanos y materiales, pasa de largo por completo», ha incidido.