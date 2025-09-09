Madrid acoge ‘Clown Quijote de la Mancha’, la versión familiar del clásico de Cervantes por Víctor Ullate

Llega por primera vez a Madrid, Clown Quijote de la Mancha, una divertida y emocionante adaptación de la obra maestra de Cervantes, perfecta para grandes y pequeños. En tan solo una hora de puro entretenimiento, este espectáculo te hará reír, soñar y redescubrir la magia del teatro.

Bajo la dirección de Víctor Ullate Roche, el espectáculo cobra vida gracias a un increíble elenco de jóvenes artistas de entre 13 y 18 años que, con su frescura y talento, transforman el escenario en un universo de risas y aventuras inolvidables.

La obra comienza con seis clowns descubriendo, de forma hilarante, cómo se crea una obra de teatro. Guiados por un director muy especial, terminan sumergiendo al público en las míticas hazañas de Don Quijote y Sancho Panza: los molinos de viento, el hechizo de un ama convertida en bruja, el loco amor por Dulcinea, y hasta el viaje con Clavileño. Todo ello envuelto en música original de la compositora de Lola Barroso, coreografías de Ana Alcazar y un humor contagioso con la adaptación de Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo que conquistará tu corazón.

Clown Quijote de la Mancha celebra el poder de la imaginación, el arte joven y la valentía de perseguir sueños imposibles. Una experiencia única y familiar que no te puedes perder.

Sobre la compañía

Crescendo es una compañía teatral dirigida por Víctor Ullate Roche y Nuria Sánchez, compuesta por jóvenes estudiantes de artes escénicas de entre 13 y 18 años que acercan los clásicos teatrales a todos los públicos.

Uno de los pilares fundamentales de Crescendo es la experiencia y visión artística de Víctor Ullate Roche, reconocido actor, bailarín, coreógrafo y director, con una destacada trayectoria en teatro musical, televisión y danza. Su amplia experiencia en los escenarios y en la formación de jóvenes

artistas aporta a Crescendo un sello de calidad, exigencia y pasión por las artes escénicas.

El objetivo de la compañía es poner al alcance de las nuevas generaciones la riqueza de la literatura clásica universal y de los autores más reconocidos, llevándolos a escena de una forma divertida y siempre en clave de comedia musical.

FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Víctor Ullate Roche, Lola Barroso, Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo

Dirección: Víctor Ullate Roche

Intérpretes (en alternancia): Victor Ullate Roche, Sergio Aguado, Mateo Cosín, Aarón Ullate, Marina Cobo, Naia Castro, Paula Castellote, Daniela Monter, Álvaro de los Santos, Sergio Jorge, Galileo Diges, Ariadna Lucena, Noa Sánchez, Daniela Cruz y María Fernández.