Madrid inaugura la Semana de la Moda con un desfile este sábado al pie del Palacio Real

La artesanía, el talento y la vanguardia creativa vuelven a convertir Madrid en la capital mundial del diseño con la inauguración de una nueva edición de la Semana de la Moda, que se celebrará entre el 13 y el 21 de septiembre en diversos emplazamientos de la capital.

Promovida por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y el Ayuntamiento, a través de su programa Madrid Capital de Moda, el principal escaparate de la moda de autor española abrirá su calendario por todo lo alto con un gran desfile inaugural que tendrá lugar este sábado, a las 19:30 horas, en los jardines de la plaza de Oriente, frente al Palacio Real de Madrid.

Hidalgo ha señalado que la moda es, además de “identidad, talento y creatividad” un motor económico que, en la Comunidad de Madrid, “supera los 50.000 empleos en la industria, liderando el ranking autonómico de facturación”. “Por ello”, ha destacado, “Madrid quiere estar en esa vanguardia y ser parte activa de su transformación sin renunciar a su tradición ni a su identidad”.

Una veintena de diseñadores y 32 modelos desfilarán sobre la pasarela en el que será un homenaje a todos los profesionales de los oficios que forman parte del universo artesano de la moda y a la propia ciudad de Madrid, como punto de encuentro y plataforma del talento procedente de diferentes lugares de España. Con este desfile inaugural, la plaza de Oriente toma el relevo a emplazamientos icónicos como la puerta de Alcalá y la plaza de la Villa, que han abierto las últimas ediciones de la cita convertidas en pasarelas de excepción.

Durante el acto de presentación, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado “la unicidad de un desfile que, coincidiendo con la puesta de sol frente al palacio, fusionará historia y patrimonio con las creaciones de moda más audaces, innovadoras y elegantes, mostrando al mundo el talento español y la firme apuesta municipal por una industria estratégica que es embajadora de una ciudad y de un país”. En el acto, celebrado en Forbes House, han participado también el presidente de ACME, Modesto Lomba, y el vicepresidente de IFEMA Madrid, Daniel Martínez.

Madrid es Moda y Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Durante 9 días, más de 65 diseñadores, cerca de 250 modelos y firmas mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada en forma de desfiles, exposiciones, presentaciones y diferentes encuentros culturales.

Madrid es Moda

Hasta el 16 de septiembre, Madrid es Moda, la iniciativa de promoción de la moda de autor española impulsada por ACME con respaldo municipal, celebrará su 10º aniversario con un completo programa de desfiles y presentaciones en diferentes emplazamientos de la ciudad. Devota & Lomba presentarán su próxima colección en la escalinata del Museo Arqueológico Nacional; Duyos, en el Claustro del Pozo del IES San Isidro; Maison Mesa, en el patio del antiguo monasterio de las Salesas en Chamberí; María Lafuente, en el Palacete de Villa Rosa; The Extreme Collection, en Wellington Hotel & Spa Madrid, y E.R.A.X., en el Palacio de Santa Bárbara.

Madrid es Moda incluye en su calendario la presentación de la primera colección de novia de Moisés Nieto o el shooting en directo que Roberto Torretta realizará en directo en su taller para desvelar en exclusiva sus diseños para la próxima temporada. Daniel Chong presentará su colaboración cápsula con Okuda San Miguel y Johanna Calderón y Oteyza sorprenderán con sus presentaciones. En formato expositivo participarán Roberto Verino, WE ARE SPASTOR, Dominnico, Ernesto Naranjo y ManéMané. Eduardo Navarrete estrena el primer fashion film de la firma dedicado al proceso creativo de la colección Musas, entre otras sorpresas.

Madrid es Moda colaborará esta edición con el Instituto Europeo di Design – IED Madrid y la Universidad Nebrija y ofrecerá un programa de actividades alternativas con Madrid es Moda HUB, que incluirá las presentaciones de Juan Avellaneda x SEEIOU, García Madrid, Miguel Marinero, Teresa Helbig o Acromatyx. Formarán parte de Madrid es Moda Hub los 20 artistas joyeros que forman el Colectivo Escultura Tímida, con una exposición que reivindica el valor de la joyería contemporánea y su importancia dentro de la moda.

El espacio cultural municipal Serrería Belga acogerá las propuestas de Isla Bonita Moda y de SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que se suma por primera vez al evento con una performance que recorre la evolución del traje de flamenca. Adlib Ibiza transportará la esencia de la isla a Madrid en un encuentro privado con diseñadores y amigos de la marca en el Hotel Santo Mauro.

Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Del 17 al 21 de septiembre toma el relevo Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la mayor pasarela de moda de España que cumple su 40º aniversario con un amplio abanico de firmas y propuestas y tres grandes bloques de desfiles que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad.

Organizada por IFEMA Madrid con el apoyo del Ayuntamiento, contará con la participación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). Los grandes desfiles arrancarán el día 17 de septiembre en ‘formato off’ y se celebrarán en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Abrirá la jornada Silvia Tcherassi, la diseñadora internacional invitada en este 40º aniversario; seguida de Palomo, que se traslada a The Palace Hotel Madrid para hacer su presentación, y continuarán los desfiles de Pedro del Hierro y Adolfo Domínguez y Simorra. También presentarán sus colecciones en diferentes ubicaciones de Madrid Félix Ramiro, Pilar Dalbat, Rafael Urquízar, Juan Vidal y Erroz.

El programa general abrirá sus puertas en IFEMA Madrid con Agatha Ruiz de la Prada, Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris y Flabelus. El viernes 19, llega el turno del dúo creativo De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Baro Lucas, y Lola Casademunt by Maite. El sábado 20, los desfiles comenzarán con una puesta en escena con modelos a cargo de la diseñadora María Lafuente y, tras ella, Paloma Suárez presentará en el mismo formato. Después llegará el turno de Fely Campo, Odette Álvarez y Dolores Cortés y cerrarán la jornada Malne y Ángel Schlesser, con un desfile precedido por la entrega del premio L’Oréal París.

La cita culminará el domingo 21 con los desfiles de la plataforma EGO, dedicada a los nuevos talentos que definirán el futuro de la moda española. En esta jornada destacan las firmas emergentes SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skins from the Inside of my Mouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo, que serán los candidatos al premio Mercedes-Benz Fashion Talent que se entregará tras el último desfile que presentará las propuestas de Aleš Hnátek, diseñador internacional en Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Además, el día 18, la firma Carolina Herrera presentará por primera vez en la Plaza Mayor de Madrid su colección primavera-verano 2026, bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

Un sector estratégico con un gran impacto económico

La industria de la moda se halla inmersa en un proceso de rápida transformación derivada de la incorporación de la tecnología y de factores como la importancia de la sostenibilidad, que hace resurgir con fuerza el concepto de slow fashion (moda lenta), priorizando los materiales de calidad y los cuidados procesos de fabricación.

Se trata de un sector con un impacto económico innegable que aporta casi el 3 % al PIB español (el 2,9 %, en concreto), y representa el 3,7 % del empleo total y el 8,2 % de las exportaciones de bienes.

En este contexto, Madrid se ha consolidado como la capital de la moda en España y es la tercera localidad que más exporta al exterior. La Comunidad de Madrid roza los 52.100 trabajadores en la industria de la moda y, concretamente en el sector textil, emplea a más de 4.500 personas (4.552 en 2024), además de liderar el ranking autonómico de facturación, al concentrar el 17,54 % del total nacional.

Madrid, a la vanguardia de la moda

Desde esta posición tractora en la industria, Madrid mira al futuro sin olvidar su identidad y las raíces de un oficio que cuenta con siglos de tradición en la capital, especialmente desde que la Real Cédula de 1784 permitió a las mujeres iniciarse profesionalmente en la industria textil. Apenas un siglo después Madrid contaba con más de 260 negocios liderados por modistas.

El crecimiento urbano e industrial del siglo XIX trajo consigo los primeros pasajes comerciales, donde se concentraban talleres de sastres y modistas, junto con academias de confección, en calles como Bordadores, Mayor o Desengaño. Ya en el siglo XX, Madrid amplió su papel en la moda y la convirtió en industria. Surgieron referentes como Pontejos (en 1913) o los grandes Almacenes Madrid-París (1924), en el edificio que hoy alberga Primark.

Loewe (1939) convirtió sus escaparates en todo un fenómeno social, y nombres como Balenciaga (1933), Pertegaz (1941) o Herrera y Ollero (1952) eligieron la ciudad para abrir sus salones y marcar tendencia; legado que se conserva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y el Museo del Traje.

Junto a los grandes nombres de la industria, la moda popular ha sido parte del pulso de Madrid, con modistas que confeccionaban prendas a medida, con esmero y profesionalidad e, incluso, replicaban modelos de revistas, tal como hacen hoy las grandes cadenas con lo que vemos en las pasarelas.

Apoyo municipal a la industria

Con el compromiso de consolidar el impulso de la capital al sector y a su talento, el Ayuntamiento ofrece su apoyo coorganizando la Semana de la Moda, ayudando en su promoción mediante mobiliario urbano, redes institucionales y en la plataforma digital Todo está en Madrid.

El Consistorio respalda económicamente la celebración de esta gran cita con la moda con 250.000 euros a Madrid es Moda y un importe análogo para la celebración de MBFWM y facilita la cesión de espacios públicos emblemáticos para que Madrid se convierta en un gran escenario abierto al mundo.

Además, desde hace cinco años, el equipo de Gobierno municipal convoca una línea de subvenciones destinada a apoyar la participación de los diseñadores en alguna de las dos ediciones anuales de la Semana de la Moda de Madrid. En el año 2025, el crédito inicial destinado a esta ayuda es de 650.000 euros ampliable hasta en otros 650.000 euros si existe disponibilidad presupuestaria, y con una cuantía máxima a conceder por solicitante de 20.000 euros: 10.000 euros por presentación con un máximo de dos.

Foto: Madrid es Moda.