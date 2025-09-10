La Diada catalana llega este jueves a Madrid con castells y sardanas

Este jueves, 11 de septiembre, el corazón de la ciudad de Madrid será testigo de una manifestación cultural única: la construcción de castells, las emblemáticas torres humanas catalanas, un evento que coincidirá con la Diada Nacional de Catalunya.

La Colla Castellera de Madrid, formada por alrededor de 50 castellers, realizará esta impresionante exhibición en el número 15 del Paseo de Recoletos a las 20:00 h. Previamente, a las 19:15 h, la Agrupación Sardanista del Cercle Català de Madrid ofrecerá una muestra de sardanas, el baile tradicional catalán.

Los castells, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010, son una tradición con más de 300 años de historia. Estas estructuras humanas, que pueden alcanzar hasta diez pisos de altura, simbolizan valores como la fuerza, el equilibrio, el valor y el sentido común.

La Colla Castellera de Madrid, establecida en 2017 como parte del Cercle Català de Madrid, ha sido fundamental en la promoción de esta tradición en la capital española. Sus miembros, conocidos como «los gatos», han participado en diversos eventos culturales, llevando la esencia de los castells a diferentes rincones de la ciudad.

Este evento no solo celebra la Diada Nacional de Catalunya, sino que también representa un puente cultural entre Cataluña y Madrid, demostrando que las tradiciones pueden trascender fronteras y unir comunidades a través del respeto y la admiración mutua.

Para aquellos interesados en presenciar esta manifestación de cultura y tradición, la cita es ineludible: jueves 11 de septiembre, Paseo de Recoletos, número 15, a partir de las 19:15 h.

Foto: Por Eric Sala & Tània García (uploaded to Commons by Baggio) – https://web.archive.org/web/20070529054035/http://www.nooficial.com/index.php, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1115767