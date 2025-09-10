Rescatados dos niños abandonados por sus padres mientras estaban de fiesta en Tetuán (Madrid)

Cuatro adultos de nacionalidad paraguaya —dos parejas— han sido arrestados en Madrid por la Policía Municipal tras presuntamente abandonar a sus hijos menores en el interior de un coche durante una noche de fiesta.

El suceso tuvo lugar en el distrito de Tetuán, en torno a las 2 de la madrugada del lunes. Los agentes, que patrullaban la zona, se percataron de que dos niños, de 5 y 7 años de dad, permanecían solos en un vehículo estacionado, con las ventanillas bajadas. Al ser preguntados, los pequeños indicaron que sus padres se encontraban en una discoteca cercana, en la calle de Nuestra Señora del Carmen.

Mientras los policías valoraban la situación, se acercó un hombre que afirmó estar a cargo de los menores. Sin embargo, no tenía relación de parentesco con ellos ni constaba como propietario del vehículo.

Acompañó entonces a los agentes hasta el interior del local de ocio, donde localizaron a los progenitores. Según fuentes policiales, los adultos se encontraban en estado de embriaguez y admitieron haber dejado a los niños bajo la supervisión del hombre que se había presentado momentos antes.

Ante estos hechos, los cuatro implicados fueron detenidos por un posible delito de abandono de menores. El caso ha sido trasladado al juzgado de guardia y los servicios sociales han sido activados para evaluar la situación de los niños y garantizar su protección.