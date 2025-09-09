Vuelta al cole en la ludoteca de Chamartín en el centro de Colonias Históricas

En la calle Enrique Jardiel Poncela, a la altura del número 8, hay un lugar donde los bebés y primera infancia juegan y desarrollan sus habilidades intelectuales y sociales. Un lugar donde se trabaja su psicomotricidad favoreciendo al mismo tiempo la conciliación laboral y familiar. De esto se ocupan los servicios de la ludoteca de Chamartín que acoge actividades y talleres variados para el desarrollo cognitivo y de movilidad. Desde hoy y hasta el 19 de septiembre abrimos el periodo de solicitud para las 180 plazas programadas para el mes de octubre.

Si estás interesado en participar con tu bebé, recuerda que tienen que ir acompañados y puedes solicitar tu plaza en este enlace. Son talleres gratuitos que se impartirán durante toda la mañana en horario de 10:00 h a 13:00 h para los pequeños de 0 a 3 años empadronados en el distrito. ¡Comienzan el 1 de octubre!

Y si tu bebé ya ha crecido y se ha convertido en personita de 4 a 12 años; recordarás que en verano te contamos que también tenemos plan para ellos. Aún quedan plazas para los talleres durante el curso escolar, de septiembre a junio. Los horarios son, en primer turno, de 16:30 a 18:30 y, en segundo, de 18:30 a 20:30. Se ofrecen 600 plazas en total de las que aún quedan 156 en todos los turnos. Puedes apuntarte aquí eligiendo tramo horario, pero primero… revisa los requisitos: tener entre 3 y 12 años y estar empadronado en el distrito (el solicitante o familiar ascendiente) o escolarizado en un centro educativo del mismo. Más información aquí.

En caso de plazas vacantes recibirás en ese mismo momento un mensaje con tu candidatura formulada y preaceptada. Los servicios técnicos revisarán que cumples los requisitos y recibirás la confirmación de tu plaza. En el caso de haberse completado las plazas, se abrirá la lista de espera para las prerreservas que no cumplan los requisitos.

La documentación necesaria para la inscripción en ambos servicios es: documentos acreditativos de la identidad del menor y su familia (DNI, Libro de Familia, etc.), documento que autorice a las personas encargadas de la recogida del menor y tarjeta sanitaria del menor. Si el menor tiene necesidades educativas especiales, recuerda adjuntar el Informe de evaluación psicopedagógica o similar. La ludoteca reserva dos plazas para menores con necesidades educativas especiales en cada turno.