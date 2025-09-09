ComunidadCultura y OcioNoticias

Arranca el Tren Paleontológico y del Patrimonio desde Madrid

El Tren Paleontológico y del Patrimonio de Cuenca circula el 13 de septiembre desde la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor hasta Cuenca Fernando Zóbel. Con este tren temático de Renfe, que surge del acuerdo de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los viajeros descubrirán los numerosos restos fósiles encontrados en los yacimientos conquenses de Las Hoyas y Lo Hueco.

Los viajeros del Tren Paleontológico saldrán en un tren AVE a las 9:00 horas de la estación de Madrid Chamartín, con llegada a la estación de Cuenca a las 10:04 horas. El viaje de retorno se efectuará a las 19:06 horas, con llegada a Madrid Chamartín a las 20:08 horas.

La jornada incluye una visita guiada a la Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca, cuya arquitectura refleja siglos de historia y al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, para conocer la evolución de las especies y el fascinante mundo de los dinosaurios a través de los restos fósiles encontrados en los yacimientos de toda Castilla-La Mancha, entre otras visitas opcionales gratuitas que enriquecerán la experiencia.

El precio para viajar en el Tren Paleontológico es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).

El Tren Paleontológico es una propuesta que invita a viajar en el tiempo para descubrir los secretos que esconden la tierra y la cronología de esta región. Un plan ideal para familias, amantes de la historia natural y viajeros con inquietudes culturales que deseen disfrutar de una jornada única entre patrimonio, ciencia y naturaleza en pleno corazón de Castilla-La Mancha.

