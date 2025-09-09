El Hospital 12 de Octubre arranca el curso con una nueva campaña de donación de sangre

El Hospital 12 de Octubre arranca el nuevo curso con la campaña de donación Libros en la mochila y cita en tu agenda para donar sangre, una iniciativa que busca que, entre todas las rutinas que reiniciamos en septiembre, no se olvide algo tan imprescindible como la donación. En total, el hospital necesita en torno a 55 unidades de sangre al día para cubrir las necesidades de todos los pacientes, cinco de ellas para los tratamientos de los niños que están enfermos.

Durante el verano bajan las donaciones, entre otras razones, por los desplazamientos de vacaciones y por las altas temperaturas que disuaden a los ciudadanos de salir a la calle, pero las necesidades de los pacientes se mantienen. Como consecuencia las reservas de sangre bajan mucho. Septiembre ha empezado con cuatro grupos en alerta roja según los datos del Centro de Transfusión: 0+, A-, B- y AB-.

El hospital pide a los vecinos del sur de Madrid, Usera, Orcasitas, Villaverde y Carabanchel que aprovechen la visita o acompañamiento a algún familiar o a consulta, si su problema médico no se lo impide, para acercarse a donar. Pueden acudir a la nueva sala de donación, un espacio cómodo, amplio y luminoso de lunes a viernes de 8:30 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos de 8:30 a 15:00 horas.

Donar es un gesto sencillo y apenas molesto, que dura unos 20 minutos en total. Para hacerlo solo se necesita tener de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud.

AUMENTAR LA AUTOSUFICIENCIA

El 12 de Octubre obtiene de sus donantes entre un 30-35 por ciento del total de sangre que necesita, que son unas 21.000 unidades de sangre. Una cantidad importante porque se trata de un hospital de alta complejidad con intervenciones de todo tipo, trasplantes, un alto número de pacientes oncohematológicos y una Unidad de Trauma y Emergencia referente para toda la Comunidad de Madrid. Lo que no obtiene, lo cubre el Centro de Transfusión, gran banco de sangre de la Comunidad de Madrid.

Con el objetivo de fomentar la donación y aumentar la autosuficiencia, el hospital está lanzando varias campañas a lo largo del año, esta es una de ellas, que se suma a las dos puestas en marcha en verano Empieza el verano con un gesto que salva vidas y ¿Quieres ser la estrella de este verano? Dona sangre y salva vidas, además de dos maratones de donación que organiza al año en colaboración con el Centro de Transfusión.