Villaverde abre inscripciones al IV Certamen de Pintura Rápida Maruja Mallo

El distrito de Villaverde celebra el IV Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Maruja Mallo 2025, un concurso que ya es tradición para fomentar y despertar la creatividad y las técnicas de las artes plásticas a través de la pintura.

El concurso, que tendrá lugar el sábado, 4 de octubre, comenzará con el sellado de lienzos en el Centro Cultural Ágata, de Villaverde, de 8:30 a 9:30 h. Los participantes tendrán que entregar las obras entre las 13:30 y las 13:45 h en el Paseo de Alberto Palacios con la Plaza Ágata. Además, durante la jornada se organizarán talleres infantiles en ese mismo punto, entre las 11:00 y las 14:00 h.

Los artistas que quieran apuntarse deben inscribirse online antes del 26 de septiembre (incluido) en este enlace y el día del evento deberán ir provistos de todo el material necesario para el desarrollo de su obra, incluido el lienzo, tablero, caballete, y lo necesario para exponer la obra a la valoración del jurado.

Se darán seis premios en tres categorías. En la Categoría Nacional se dará un Primer premio de 1.400 euros y un segundo premio de 700 euros. En la Categoría Artista Local, para empadronados en el distrito se darán premios de 1.000 y 500 euros respectivamente. Y en la Categoría Especial Juvenil premios de 500 y 350 euros.

Las obras premiadas y seleccionadas, un máximo de 25, pasarán a formar parte de una exposición en el Centro Sociocultural Ágata en la fecha que determine el Distrito de Villaverde.

¿A quién va dirigido?

El certamen está dirigido a artistas de nacionalidad española y extranjeros, residentes en España, mayores de 18 años, excepto para la categoría Premio ‘Especial Juvenil’ que podrán participar mayores de 18 años y hasta 30 años. No podrán participar miembros del jurado, empleados públicos o autoridades del distrito.