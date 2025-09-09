Fuencarral-El Pardo finaliza las obras de mejora de 26 centros educativos

La Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ha realizado durante el verano obras de mejora en 26 centros educativos del distrito, a los que ha destinado un presupuesto de dos millones de euros.

El concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, ha visitado hoy el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cardenal Herrera Oria, centro al que se ha dedicado la mayor inversión, cercana a los 250.000 euros.

Las actuaciones en este colegio incluyen la reparación de grietas en paredes de comedor y gimnasio, nueva instalación de fontanería, reforma del patio de infantil, sustitución del pavimento en el patio de primaria y construcción de un graderío. Asimismo, se han pintado las aulas, se ha instalado nueva climatización en la recepción y se ha renovado el sistema de seguridad del centro.