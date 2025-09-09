Ciencia y tecnología

Madrid lleva hasta Bruselas su modelo de transformación digital para alinearlo con las estrategias comunitarias

Gacetín Madrid

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, se ha reunido hoy en Bruselas con representantes de la oficina de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, con el objeto de alinear el modelo de transformación digital de la región con los desafíos y objetivos de la iniciativa comunitaria La Década Digital en Europa: Metas para el 2030.

Durante el encuentro, encabezado por Fausto Matos, líder del departamento en la Unión Europea para España y Portugal, la delegación madrileña ha abordado asuntos de interés para la Comunidad de Madrid como el desarrollo de infraestructuras tecnológicas seguras y sostenibles, la Administración 100% electrónica, la identidad digital y el espacio de datos sectorizados promovidos por la UE.

Asimismo, ambas partes han compartido información y puntos de vista sobre las estrategias de impulso y el marco legal que ha de regular el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), así como sobre el futuro de la industria de chips y el crecimiento de tecnologías duales dentro de la situación geopolítica actual, entre otros temas.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Fraude masivo suplantando a Lidl con falsos descuentos...

Investigadores madrileños descubren cómo las bacterias intestinales modifican...

Madrid formará a la ciudadanía en Gemini, la...

Madrid desarrolla fórmulas culinarias innovadoras y saludables: desde...

La Oficina Verde de Madrid, premio ‘Iniciativa Sostenible’...

De la Gran Vía al metaverso: así vive...

Madrid destinará 1,2 millones de euros a innovación...

Madrid constituye el Comité de Evaluación que regulará...

Madrid desarrolla con éxito la aplicación de Inteligencia...

Madrid será la capital del SEO este 18...

Comentarios