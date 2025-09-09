Madrid lleva hasta Bruselas su modelo de transformación digital para alinearlo con las estrategias comunitarias

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, se ha reunido hoy en Bruselas con representantes de la oficina de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, con el objeto de alinear el modelo de transformación digital de la región con los desafíos y objetivos de la iniciativa comunitaria La Década Digital en Europa: Metas para el 2030.

Durante el encuentro, encabezado por Fausto Matos, líder del departamento en la Unión Europea para España y Portugal, la delegación madrileña ha abordado asuntos de interés para la Comunidad de Madrid como el desarrollo de infraestructuras tecnológicas seguras y sostenibles, la Administración 100% electrónica, la identidad digital y el espacio de datos sectorizados promovidos por la UE.

Asimismo, ambas partes han compartido información y puntos de vista sobre las estrategias de impulso y el marco legal que ha de regular el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), así como sobre el futuro de la industria de chips y el crecimiento de tecnologías duales dentro de la situación geopolítica actual, entre otros temas.