Persecución en Carabanchel: pillado con 3 kg de cocaína y material para su distribución

Un hombre de 45 años de edad y nacionalidad española ha sido detenido en el distrito madrileño de Carabanchel tras una persecución iniciada cuando trató de huir de una patrulla policial. Durante el registro, se le incautaron más de tres kilogramos de cocaína y varios utensilios vinculados al tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, 29 de agosto. Agentes de la Policía Municipal de Madrid que patrullaban por la zona detectaron la actitud nerviosa de un conductor aparcado en doble fila en la calle Isabela Saverana, que arrancó su vehículo bruscamente al percatarse de su presencia. Pese a las señales luminosas y las órdenes de alto, el individuo emprendió la huida y dio comienzo a una persecución.

El intento de fuga terminó en la calle Lonja de la Seda, donde el hombre abandonó el coche en una plaza de personas con movilidad reducida (PMR) y trató de escapar a pie, siendo alcanzado por los agentes instantes después. Durante la identificación, ofreció datos falsos e incurrió en contradicciones, lo que llevó a los policías a inspeccionar el vehículo.

En la parte trasera del coche, los agentes hallaron una bolsa con varios paquetes, uno de los cuales contenía 2 kilogramos de cocaína. En el maletero había tres básculas de precisión y otros objetos relacionados con la manipulación de estupefacientes.

Además, en el bolsillo del pantalón del detenido se encontró otro envoltorio con más droga. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública.