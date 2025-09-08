José Sacristán, Imanol Arias, Lolita Flores, Dani Rovira, el musical Oliver Twist… presentada la temporada 25-26 de los teatros La Latina y Bellas Artes de Madrid

Pentación ha presentado oficialmente su programación para la temporada 2025/2026 en un acto celebrado en el Teatro La Latina en el que se han dado cita varios de los rostros que formarán parte de la misma como José Sacristán, Aura Garrido, Imanol Arias, María Barranco, Emilio Gutierrez Caba, Magüi Mira, Luis Piedrahita; Luis Luque, Supreme De Luxe o Dani Rovira, que ha ejercido de co-presentador.

Jesús Cimarro, director de Pentación, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha asegurado que “hemos preparado una programación cuidada, variada y de calidad, con comedias, dramas, musicales y obras pensadas para toda la familia” en las que se contará con “autores, directores e intérpretes de prestigio, apreciados y queridos por el público”.

El cómico Rafa Maza han sido el encargado de presentar la programación del Teatro Bellas Artes, que dio comienzo el pasado 4 de septiembre con Las amargas lágrimas de Petra von Kant, adaptación del clásico de Fassbender dirigida por Rakel Camacho y protagonizada por Ana Torrent, Aura Garrido, Maribel Vira, Julia Monje y María Luisa San José. Tomará el testigo el día 3 de octubre Mejor no decirlo, con Imanol Arias y María Barranco bajo la dirección de Claudio Tolcachir, tras la cual llegará Poncia entre el 26 de noviembre y el 15 de febrero, dirigida por Luis Luque y protagonizada por Lolita Flores.

Tras su finalización, será el turno de Gigante, protagonizada por José María Pou, y dirigida por Josep María Mestres, que se representará en el Teatro Bellas Artes entre el 18 de febrero y el 16 de abril. Tomará el relevo otro grande de la escena, José Sacristán, con El hijo de la cómica, entre el 19 de abril y el 28 de junio.

Por otro lado, el Bellas Artes también albergará Galdós enamorado 2023. Una neolectura teatral, los lunes y martes desde el 21 de octubre, con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba y Marta Gutiérrez-Abad, bajo dirección de Alfonso Zurro.

Completará la programación del Teatro Bellas Artes Poca Vergüenza, con Miguel Navarro «Guelmi”, el espectáculo ¡Despierta!, el 25 de octubre, con Toni Pons, Fabiolo Connection, desde el 11 de octubre,con Rafa Maza y Las noches de Ortega, desde el 18 de octubre.

Finalmente, el musical Annie llegará el 6 de diciembre, con 56 niños y jóvenes de la Academia Glee Club Academy, bajo dirección de Sonsoles Rodríguez-Villar Mac-Veigh.

Teatro La Latina

El actor Dani Rovira ha sido el encargado de presentar cada uno de los espectáculos que se podrán ver en el Teatro La Latina la próxima temporada.

El primero en llegar será el monólogo Vale la pena, en cartel hasta el 21 de septiembre, con el propio Rovira de protagonista absoluto. Los días 26 y 27 de septiembre se subirá al escenario de La Latina Supreme de Luxe con su espectáculo Intimísimo en dos únicas fechas, mientras que el 1 de octubre será el actor argentino Leonardo Sbaraglia quien protagonice la obra Los días perfectos, adaptada y dirigida por Daniel Veronese, que permanecerá en La Latina hasta el 26 de octubre.

El 12 de noviembre regresará el musical al Teatro La Latina y lo hará por todo lo alto con Oliver Twist, una producción del equipo de Los chicos del coro con Daniel Escrig, Eneko Haren y Pablo Grife y bajo la dirección de Juan Luis Iborra. Durante el evento se han representado dos de los números de este espectáculo que, sin duda, será uno de los musicales de la temporada en Madrid.

El humor tampoco faltará en La Latina con los espectáculos de El Monaguillo, Efectiviwonder, desde el 5 de octubre, Luis Piedrahita, con la segunda temporada de Apocalípticamente correcto, desde el 10 de octubre, y David Navarro, con No tengo remedio desde el 24 de abril de 2026.

Igualmente, el público podrá disfrutar de las comedias Caer con Estilo, el 15 de noviembre de 2025, y Alejandra, una perforación a cielo abierto, el 26 y 27 de septiembre. La programación familiar contará con Sueños Tour de Bely y Beto, el 25 y 26 de octubre y Pequeño Pez, el 28 de febrero y 1 de marzo. Finalmente, el 18 de enero de 2026 llegará a La Latina Salvar vidas, con Miguel Assal.

Otros espacios

Durante el acto también se ha presentado la nueva producción de Pentación, la adaptación de Marta Torres del clásico de Blasco Ibañez La Barraca, dirigida por Magüi Mira, con Antonio Hortelano y Daniel Albadalejo, entre otros, en el reparto. Esta obra estará en el Teatro Fernán Gómez de Madrid entre el 21 de mayo y el 21 de junio de 2026.

Igualmente, Jesús Cimarro ha adelantado que la programación de Pentación en el Teatro Isabel La Católica de Granada contará con producciones como Camino a la Meca, La barraca y Una madre de película, entre otras.

Finalmente, también ha querido recordar que Pentación estará al frente de la programación del Palau Altea junto al Olympia Metropolitana con el objetivo de “devolver al Palau la relevancia que merece llevando grandes propuestas teatrales y actores y actrices de primer nivel al recinto alicantino”.

Programación Teatro Bellas Artes.

– Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Del 4 al 28 de septiembre de 2025, con un elenco formado por Ana Torrent, Aura Garrido, Maribel Vira, Julia Monje y María Luisa San José, bajo la dirección de Rakel Camacho.

– Mejor no decirlo. Del 3 de octubre al 23 de noviembre, con Imanol Arias y María Barranco, bajo dirección de Claudio Tolcachir.

– Poncia. Del 26 de noviembre de 2025 al 15 de febrero de 2026, con Lolita Flores, bajo la dirección de Luis Luque.

– Gigante. Del 18 de febrero al 26 de abril de 2026, con José María Pou, Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló, bajo dirección de Josep María Mestres.

– El hijo de la cómica. Del 29 de abril al 28 de junio de 2026, con José Sacristán.

– Galdós enamorado 2023. Una neolectura teatral. Desde el 21 de octubre 2025, con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba y Marta Gutiérrez-Abad, bajo dirección de Alfonso Zurro.

– ¡Despierta! Desde el 25 de octubre de 2025, con Toni Pons.

– Poca vergüenza. Desde el 4 de octubre de 2025, con Miguel Navarro «Guelmi».

– Fabiolo Connection. Desde el 11 de octubre de 2025, con Rafa Maza.

– Las noches de Ortega. Desde el 18 de octubre de 2025, con Juan Carlos Ortega.

– Annie. Desde el 6 de diciembre de 2025, con 56 niños y jóvenes de la Academia Glee Club Academy, bajo dirección de Sonsoles Rodríguez-Villar Mac-Veigh.

Programación Teatro La Latina

– Vale la pena. Del 3 al 21 de septiembre de 2025, con Dani Rovira.

– Intimísimo. 26 y 27 de septiembre de 2025, con Supreme de Luxe.

– Los días perfectos. Del 1 al 26 de octubre de 2025, con Leonardo Sbaraglia, adaptada y dirigida por Daniel Veronese.

– Oliver Twist, el musical. Desde el 12 de noviembre de 2025, con Daniel Escrig, Eneko Haren y Pablo Grife, bajo dirección de Juan Luis Iborra.

– El Monaguillo: Efectiviwonder. Desde el 5 de octubre de 2025, con Sergio Fernández “El Monaguillo”.

– Apocalípticamente correcto. Desde el 10 de octubre de 2025, con Luis Piedrahita.

– No tengo remedio. El 24 de abril de 2026, con David Navarro.

– Caer con Estilo. El 15 de noviembre de 2025, con Ricardo Quevedo.

– Alejandra, una perforación a cielo abierto. 26 y 27 de septiembre de 2025, con Martín Rechimuzzi.

– Salvar Vidas. El 18 de enero de 2026, con Miguel Assal.

– Sueños Tour de Bely y Beto. 25 y 26 de octubre de 2025, con Belinda Treviño y Chuy Nuñez.

– Pequeño Pez. 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, con Pequeño Pez.