Alertan de la retirada de varios lotes de crema hidratante por presencia de bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante Erborian – Centella Crème (envases de 50 y 20 mililitros).

Estas medidas se han tomado tras detectar la presencia de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis, microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online es la empresa francesa Laboratoires M&L Erborain. Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por los usuarios.

La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Además, recomienda a los usuarios no hacer uso de la crema hidratante Erborian – Centella Crème si disponen en su domicilio de alguna unidad de los lotes afectados. Pueden dirigirse a los puntos de venta donde la adquirieron para su devolución.