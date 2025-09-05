El Museo del Prado abre sus puertas esta noche de sábado con acceso gratuito: “Paolo Veronese (1528-1588)” y “Tan lejos, tan cerca Guadalupe de México en España”

La noche del 6 de septiembre, gracias a la colaboración de Samsung, se podrá disfrutar de las dos exposiciones de la temporada: “Paolo Veronese (1528-1588)”, la primera gran muestra monográfica dedicada en España a uno de los maestros más brillantes del Renacimiento veneciano y patrocinada por la Fundación AXA; y “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España”, exposición que cuenta con la colaboración de la Comisión Arte Virreinal de la Fundación Amigos del Museo del Prado y el patrocinio de Rassini.

También se podrán visitar las salas de la planta baja del edificio Villanueva, que invitan a hacer un recorrido desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX en el que se pondrán contemplar obras emblemáticas de autores como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya, y la exposición «El pintor Antonio Muñoz Degrain (1840 – 1924)».

El Museo Nacional del Prado propone, el sábado 6 de septiembre, una nueva apertura nocturna, de 20.30 a 23.30h con aforo limitado y acceso gratuito. En esta ocasión, permanecerá abierta la gran exposición temporal “Paolo Veronese (1528-1588)” y la exposición “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España», que se clausurarán a lo largo del mes de septiembre, además de las salas de la planta baja del edificio Villanueva.

“Paolo Veronese (1528-1588)”. Comisariada por Miguel Falomir, director del Museo del Prado, y Enrico Maria dal Pozzolo, profesor de la Università degli Studi di Verona, la exposición “Paolo Veronese (1528-1588)”, pone de manifiesto la inteligencia pictórica de un artista superlativo capaz de alumbrar un universo formal propio; un artista con una idea totalizadora del arte que abarcaba innumerables referencias estéticas y culturales que supo plasmar con gran libertad formal y conceptual. La belleza y elegancia de sus composiciones sedujo durante siglos a coleccionistas y artistas, de Felipe IV y Luis XIV a Rubens, Velázquez, Delacroix o Cézanne.

Estos y otros temas se plasman en la exposición a través de más de un centenar de obras procedentes de prestigiosas instituciones internacionales como el Louvre, Metropolitan Museum, National Gallery de Londres, la Galleria degli Uffizi o el Kunsthistorisches Museum de Viena, que dialogan con piezas fundamentales del Prado.

“Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España” ofrece una nueva mirada sobre el papel de la Virgen de Guadalupe como imagen revelada, objeto de culto y símbolo de identidad en el ámbito hispano. A través de casi setenta obras entre pinturas, grabados, esculturas y libros, la exposición muestra cómo esta figura religiosa, surgida en el cerro del Tepeyac en 1531, trascendió las fronteras novohispanas para convertirse en una presencia poderosa en el imaginario colectivo español.

El proyecto, comisariado por los doctores mexicanos Jaime Cuadriello (UNAM) y Paula Mues Orts (INAH), es fruto de años de investigación y colaboración entre instituciones, y se estructura en once secciones temáticas, combinando piezas de pequeño y gran formato, para mostrar desde las primeras representaciones de las apariciones, hasta las sofisticadas «vera effigies» reproducidas con fines devocionales o políticos.

La exposición incluye obras maestras de artistas novohispanos y peninsulares como José Juárez, Juan Correa, Manuel de Arellano, Miguel Cabrera, Velázquez, Zurbarán o Francisco Antonio Vallejo, entre otros. Un conjunto que traza un mapa artístico y simbólico de la devoción guadalupana vigente desde el siglo XVII hasta principios del XIX.

“El Prado de noche” ofrece una visita única e irrepetible que, además, permite descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado y posar en el photocall diseñado para la ocasión, y visitar la Tienda Prado y Café Prado en la terraza de Jerónimos.

Datos prácticos “El Prado de noche”

Horario: 20.30 – 23.30h.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Último acceso 23:00 horas

Puerta de entrada: Jerónimos