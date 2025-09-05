El Reggaeton Millennial Fest llega a Madrid tras el éxito en Alicante

El Reggaeton Millennial Fest aterriza en la capital de España el próximo 28 de septiembre en el Autocine Madrid, tras el éxito rotundo de la primera edición en Alicante con miles de entradas vendidas.

La ciudad de Madrid acogerá una experiencia musical, nostálgica y emocional dedicada a la generación millennial que creció con la música reggaeton y el electrolatino de las décadas 2000 y 2010 en nuestro país.

El cartel conectará con la emoción de las primeras fiestas y la música que nunca ha dejado de sonar, con los conciertos de Juan Magán, Buxxi, Danny Romero, Dasoul, DCS, Jay Santos, K-Narias, Xriz, Dj Rajobos y Dj Nev, entre otros.

Este evento promete ser una de las citas más esperadas del año para los amantes de la música latina, con un cartel de lujo que incluye a artistas que han marcado tendencia en la escena reggaeton a nivel internacional.

Un cartel con grandes estrellas del género reggaeton

El Reggaeton Millennial Fest llega a Madrid con un impresionante ‘line up’ compuesto por algunos de los artistas más influyentes de la música reggaeton, que prometen hacer de esta noche una fiesta inolvidable.

Considerado uno de los pilares del «electro latino», Juan Magán ha sido responsable de hits como «Bailando por ahí», «Se vuelve loca» y «Mal de amores». Con más de una década de trayectoria, su mezcla de reggaeton y música electrónica ha conquistado audiencias a nivel mundial, convirtiéndolo en uno de los artistas más populares del panorama latino.

Buxxi es un artista colombiano de música latina que mezcla elementos de reggae, cumbia, dancehall, música de las islas del caribe y electrónica, produciendo música innovadora y llena de ritmo. Reconocido por la Revista Shock como uno de los 50 artistas más influyentes de los últimos 18 años en Colombia, y por los premios Nuestra Tierra como ‘mejor productor del año’, Buxxi es uno de los artistas que más peso tiene en Latino América, con hits como «Como tu no hay dos» o «Mentirosa».

Conocido por su inconfundible estilo, Danny Romero es productor, compositor, dj y cantante, referente del reguetón y la música urbana en España y Latinoamérica. Con más de 10 años de trayectoria, ha colaborado con artistas como Maluma, Becky G, Zion & Lennox y muchos más, acumulando 14 Discos de Oro y 14 de Platino. En 2025, su música es viral en TikTok y sigue rompiendo con nuevos lanzamientos como su EP «Los Reyes De Esto», así como los éxitos «La Neura», «El Mercado» y muchos más, sumados a sus hits «Agáchate», «De Tranquilote» o «No creo en el amor». Danny Romero es la voz que define a toda una generación.

El cantante, productor y compositor canario Dasoul es otro de los artistas que promete encender la noche en el Reggaeton Millennial Fest de Madrid. El artista presentará su nuevo disco ‘Donde se junta el mar con el cielo’, con claras referencias a sus orígenes, y no faltarán sus grandes clásicos como «Él no te da», «Kung Fu» o «De Lao a Lao».

Por su parte, DCS es un artista de música latina con un estilo personal que fusiona la esencia de la bachata, el reggaetón, dancehall, R&B y otros géneros urbanos. En Reggaeton Millennial Fest de Madrid sonarán gran parte de sus grandes éxitos como «Angelito sin alas» y «No hay manera de olvidarte».

Jay Santos será otro de los pesos pesados del cartel. El cantante colombiano de música electrolatina, merengue y reguetón se dio a conocer tras el lanzamiento de su sencillo «Caliente», a principios del 2013, y posteriormente «Dale morena» o «Baila». El artista siempre ha amado la fusión artística, y este año presenta al mundo su tour global ‘TEKTON’, una fiesta única en el planeta donde se fusionan sin prejuicios ni medias tintas la música Electrónica, los ritmos afro y el Reggaetón.

K-Narias es sinónimo de fiesta y energía. El mítico dúo canario formado por las hermanas gemelas Loida y Gara Hernández celebrarán su 20º aniversario con nuevo trabajo, con un sonido mezcla del merengue y el reggaeton. Sus canciones «No te vistas que no vas» y «La conocí bailando» siguen siendo himnos en muchas fiestas y eventos, y su presencia en el escenario es electrizante.

Xriz, cantante y compositor tinerfeño de música pop, R&B y urbana, se hizo popular gracias a los sencillos «Oye Niña», «Me Enamoré», «Tan Sólo un Segundo» y «Adicción Rmx», este último proveniente de su álbum debut «Adicción». Antes de la fama saltó a la esfera musical con su sencillo «Me Enamoré», todo un clásico que no faltará en el Reggaeton Millennial Fest de Madrid.

Por último, los emblemáticos dj’s Dj Rajobos y Dj Nev actuarán mano a mano en un show único, bajo el nombre ‘La fusión perfecta’. Uno de los DJs más reconocidos de la escena urbana en España, DJ Rajobos es conocido por su habilidad para mezclar los mejores hits del reggaeton, trap y música electrónica. DJ Nev es otro de los grandes exponentes del reggaeton en España, con años de experiencia en los mejores clubs y festivales del país.

La sesión especial de ambos de forma simultánea en cabina promete hacer vibrar al público de Madrid con las mezclas más potentes y las canciones más bailables y reconocibles del género urbano en toda su extensión.

Un evento único en el Autocine Madrid

La cita será en el Autocine Madrid, un espacio único en la capital donde disfrutar de una experiencia inigualable al ritmo de los éxitos más conocidos del reggaeton y la música urbana.

El festival ofrecerá una experiencia inmersiva que hará revivir los años dorados del reggaeton desde una mirada millennial, rememorando grandes himnos que marcaron a toda una generación. El evento promete no solo música, sino una auténtica celebración de identidad cultural para quienes crecieron con este género como banda sonora de su vida.