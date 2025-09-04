Las ventas de vehículos de segunda mano se disparan un 32% en Madrid en agosto

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en la Comunidad de Madrid crecieron un 32,1% en agosto, con un total de 24.395 unidades, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). En el conjunto del año, las operaciones acumulan un incremento del 19,5%, hasta situarse en 225.154 unidades.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades, lo que supone que por cada vehículo nuevo se venden 1,8 usados.

En un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo los turismos de menos de un año de antigüedad sostuvieron el mercado en agosto, con una subida del 17,6% y un total de 7.936 unidades. Le siguieron los modelos de entre ocho y diez años, con un incremento del 9,8%, hasta alcanzar las 16.226 unidades vendidas, y los de uno a tres años, que registraron un aumento del 4,4% de las ventas, situándose en 10.656 unidades.

Este protagonismo de los modelos seminuevos explica que, al analizar el canal de venta, las operaciones de los alquiladores tuvieran tanta relevancia en agosto. En concreto, incrementaron sus ventas un 5,8% durante el mes pasado. La importación, por su parte, creció casi un 17,3% en agosto, hasta alcanzar las 9.540 unidades, si bien el peso de los modelos importados en el mercado de ocasión español supone apenas un 6,6% del total.

En este contexto, las ventas con modelos de hasta cinco años -importante palanca para impulsar el rejuvenecimiento del parque- crecen un 7% en lo que va de año y ya concentran el 25,6% del total, con 360.838 unidades. En opinión de las patronales del sector, este ritmo debería dinamizarse aún más incentivando la compra de estos modelos de hasta cinco años en los planes de impulso a la demanda.

Y es que, el grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares. De esta forma, a pesar del descenso del 2,9% de sus ventas en agosto, en lo que va de año acumulan una subida del 4,2%, aglutinando más del 41% de las ventas totales, con un volumen de 582.409 unidades hasta agosto.

Los electrificados de ocasión suponen el 3% del mercado

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representaron el 51% de las operaciones- registraron un leve descenso del 0,6% hasta agosto, con 718.576 unidades. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, con un total de 513.755 unidades vendidas, lo que supone un 36,4% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 46,8% hasta agosto, con un total de 17.458 unidades vendidas, lo que supone el 1,2% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 25.980 unidades, lo que representa el 1,8% del mercado total.

Distribución de ventas de vehículos de ocasión por CC.AA.