El Gobierno de Almeida da 1,3 millones de euros de subvención a la parroquia de la calle Toledo afectada por la explosión de 2021

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy la concesión de una subvención directa, por razones excepcionales de interés público y social, a la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, ubicada en la calle de Toledo (Centro), por un importe de 1,3 millones de euros (1.322.457 euros) destinado a obras en el edificio, tras la explosión sufrida en enero de 2021 y que además de los numerosos daños materiales dejó cuatro fallecidos, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Esta parroquia es un lugar de acogida para diversos colectivos, donde se colabora y trabaja con otras entidades ciudadanas para desarrollar actividades vecinales y sociales, además de ayudar y dar soporte a familias y al vecindario. El edificio, sede del centro parroquial, era utilizado para el desarrollo de toda la labor cultural, social y religiosa que se hacía desde la parroquia, atendiendo a familias, personas solas, jóvenes y mayores. Tras el temporal de Filomena, en enero de 2021, se produjo una explosión durante los trabajos de reparación en las instalaciones eclesiásticas.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, en marzo de 2023, una proposición para firmar un convenio con la Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, ayudando a financiar la reconstrucción del centro con un 25 % del importe total, valorado en más de 6,7 millones de euros (6.753.733 euros), con el objetivo de que pudiera continuar con su labor social, cultural y religiosa, que ahora se materializa con la aprobación de esta subvención por la Junta de Gobierno celebrada hoy. La aportación municipal se distribuirá en dos anualidades.

El Consistorio, con esta subvención, continúa firme en su compromiso de apoyo a iniciativas de estas características y a asociaciones que tienen como finalidad unir a personas de un mismo colectivo fomentando espacios de encuentro y de participación en la vida de la ciudad.