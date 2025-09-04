Caos en la alta velocidad con origen y destino Madrid por un fallo informático

Los trenes de alta velocidad con destino y origen en la ciudad de Madrid se encuentran desde este mediodía de jueves, 4 de septiembre, o bien paralizados o bien con fuertes retrasos por un fallo en los servidores informáticos de Adif.

Así lo ha indicado la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias Adif: «por una caída de los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos».

Sin embargo, los equipos informáticos de respaldo «han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación», subrayan, aunque usuarios denuncian retrasos acumulados de más de una hora.