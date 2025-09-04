Madrid impulsa el liderazgo ‘fintech’ en España con la firma de un convenio con AEFI

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la firma de un convenio de subvención directa por valor de 50.000 euros con la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que agrupa a 170 compañías, la mayoría ubicadas en Madrid, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica en la capital para ofrecer a los madrileños unos servicios financieros más competitivos, transparentes y eficaces; tal y como ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

La iniciativa, promovida por el Área de Economía, Innovación y Hacienda, tiene el objetivo de favorecer un crecimiento económico estable en la capital a través del desarrollo de dos sectores de actividad estratégicos que son motores de creación de empleo y desarrollo de la economía.

El sector financiero y de seguros contribuyó en un 9,8 % al Valor Añadido Bruto de la ciudad en 2024. Según los últimos datos proporcionados por el Sistema de Análisis de Balances ibéricos (SABI), las empresas dedicadas a actividades financieras y de seguros representan el 6,21 % del total en la ciudad de Madrid, con una facturación que supone el 8,07 % del total de ingresos de las empresas de la capital y los ocupados en ambos sectores representan el 5,83 % de los ocupados de la ciudad. Adicionalmente, la región alberga el 60 % de las compañías fintech con sede en España, que es el tercer país de Europa con más compañías del sector.

Con esta actuación, el Consistorio madrileño avanza en la consolidación de Madrid como hub de referencia internacional en el sector financiero y de seguros, promoviendo la colaboración público-privada para dar respuesta a los retos derivados de procesos de transformación actuales fruto de una aceleración de la digitalización, de la mayor demanda de pagos y transferencias en línea, de la necesidad de servicios financieros remotos y en la adaptación de instituciones financieras a las nuevas preferencias de los clientes.

Impulso al crecimiento del ecosistema y al posicionamiento internacional de Madrid

La subvención permitirá financiar proyectos clave en tres áreas de actuación. Por una parte, proyectos técnicos y sectoriales, por importe de hasta 25.000 euros, que incluyen la elaboración de un informe sobre el ecosistema fintech madrileño, con análisis de inversión, fuentes de financiación y oportunidades de crecimiento.

Por otra parte, posibilitará favorecer el crecimiento del ecosistema (15.000 euros), con acciones encaminadas a impulsar la atracción de capital extranjero mediante foros que conecten a empresas de Madrid con delegaciones internacionales.

Por último, se trabajará en la comunicación y difusión de los trabajos (10.000 euros), con el objetivo de posicionar Madrid como marca global en foros internacionales y para la promoción de eventos estratégicos como el Madrid FinTech Day.

Entre las acciones destacadas se encuentra la participación de Madrid en el Singapur FinTech Festival, el mayor evento mundial del sector; además de la organización de un encuentro en la Embajada de Dinamarca en España para reforzar la cooperación bilateral en materia de innovación financiera.

Madrid, motor de desarrollo de fintech e insurtech

Con este acuerdo, el Ayuntamiento da un paso decisivo en su estrategia de situar la capital como centro referente global de innovación financiera y tecnológica aplicada a los sectores financiero y asegurador. La actuación se enmarca en el objetivo estratégico de fomento de la actividad económica y el empleo en la ciudad, y del objetivo específico de fomentar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, en aras del fortalecimiento empresarial del mismo, así como al aprovechamiento y potenciación de las ventajas competitivas de Madrid. Todo ello, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda 2024-2027.