Madrid destinará 1,2 millones de euros a innovación en universidades, parques científicos y organismos públicos

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha autorizado este jueves un gasto de más de 1,2 millones de euros (1.260.000) destinado a la financiación de la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la innovación a través de programas de incubación, aceleración o escalado de proyectos innovadores desarrollados por universidades públicas, fundaciones sin ánimo de lucro vinculadas a ellas, parques científicos y organismos públicos de investigación. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Esta línea de subvenciones, impulsada por el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento, tiene como objetivo promover la creación, el crecimiento y el escalado de empresas y conseguir así la transferencia efectiva al mercado de resultados de investigación y de conocimiento generados en los distintos organismos de investigación públicos. Como novedad contempla la asignación de recursos para las anualidades tanto de 2025 como de 2026 en un mismo procedimiento, con un presupuesto total asignado de 1.260.000 euros respecto a los 640.000 euros en cada una de las dos primeras ediciones y los 630.000 euros de la tercera y cuarta.

Todos los programas que resulten subvencionados deberán incluir, como mínimo, cuatro proyectos diferentes. Estos proyectos tendrán que demostrar su carácter innovador o pertenecer a empresas en fase de incubación, aceleración o escalado que vayan a desarrollar su actividad en la ciudad de Madrid y que pertenezcan a áreas y sectores que impulsen el posicionamiento de la ciudad como líder en innovaciones tecnológicas. Además, el coste anual de cada programa tiene que ser igual o superior a 90.000 euros, siendo esta la cantidad límite a subvencionar.

Cuatro ediciones y más de 370 proyectos impulsados

El Consistorio lleva desde 2021 mostrando su apoyo a la innovación en el ámbito científico y de investigación con esta línea de subvenciones, habiéndose ejecutado cuatro ediciones, la última con fecha de finalización el próximo 15 de noviembre de 2025. Cada una de estas ediciones ha contado con siete programas subvencionados y desarrollados por la Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Parque Científico de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, CSIC y, un año, CIEMAT.

A lo largo de las ediciones anteriores se han impulsado más de 370 proyectos en diferentes fases de incubación, aceleración y escalado a través de los programas subvencionados. Muchos de estos proyectos han explotado patentes, registrado marcas internacionales y tienen varias negociaciones abiertas con inversores.