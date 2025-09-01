El túnel bajo la Plaza Mayor mejora la seguridad tras su rehabilitación

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado esta mañana la plaza Mayor y su entorno tras la finalización de los trabajos de rehabilitación del túnel que conecta las calles de Toledo y Atocha con la calle de San Felipe Neri, que fue reabierto este pasado viernes.

Asimismo, tras concluir las últimas actuaciones en el exterior, la superficie de la plaza Mayor ya se encuentra totalmente despejada desde este lunes. La intervención, con una inversión de 862.000 euros, ha concluido con una semana de antelación. García Romero ha destacado que esta intervención no solo mejora la seguridad de quienes utilizan el túnel, de 593 metros de longitud, sino que también preserva el valor histórico de la plaza Mayor, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Iniciados el pasado 9 de junio, los trabajos de rehabilitación y mejora han consistido en asegurar la estructura del túnel y garantizar la seguridad de los vehículos que cada día circulan por él. Además, una vez garantizada la seguridad de las instalaciones interiores, el Ayuntamiento también ha aprovechado las obras para renovar el pavimento con aglomerado asfáltico, especialmente en las rampas, además de sustituir los paramentos y el techo, a través de limpieza y saneado de desperfectos, y aplicando una nueva capa de pintura con propiedades más resistentes dadas las condiciones específicas de dichas instalaciones municipales.

Por otro lado, las obras también han servido para mejorar la información a los conductores que transiten por esta infraestructura, con la renovación de la señalética, e incluyendo sistema de geolocalización para servicios de emergencia y de conservación con la normalización aplicada al resto de túneles urbanos, medidas que facilitan que se pueda conocer en el tiempo real la posición de los vehículos si hubiera alguna incidencia.

En cuanto al exterior, en la parte de la plaza Mayor que coincide con la huella del túnel la intervención ha consistido en la retirada de adoquines, la demolición de la losa y la sustitución de las placas alveolares dañadas, que se ha traducido en la instalación de una nueva losa de comprensión, la aplicación de una membrana impermeabilizante y la recolocación de los adoquines originales.