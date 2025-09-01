Nueva reyerta multitudinaria en el hotel ‘okupa’ de San Blas-Canillejas con 14 detenidos

Nuevo episodio de violencia en el hotel ‘okupa’ del distrito madrileño de San Blas – Canillejas. Un total de 14 personas de nacionalidad peruana, 12 adultos y 2 menores de edad, han sido detenidos tras protagonizar una nueva reyerta multitudinaria tras la que se requisaron dos cuchillos de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron sobre las 4 de la tarde de este sábado, 30 de agosto, en el conocido como ‘hotel okupa’ ubicado en el número 3 de la calle de Lola Flores, en San Blas – Canillejas. Al parecer, se inició en su interior una pelea con una veintena de contendientes, que continuó ya en el exterior del complejo.

Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar, procediendo a calmar la situación y a proceder a detener, acusados de los delitos de amenazas, lesiones con arma blanca y riña tumultuaria, a 14 personas de nacionalidad peruana, 12 adultos y 2 menores de edad, con edades de entre los 17 y los 52 años.

Se requisaron dos cuchillos de grandes dimensiones. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil acudieron a la zona, aunque no se precisaron traslados a ningún centro hospitalario.