El PSOE-M pide explicaciones al Gobierno de Ayuso tras las 425 muertes por calor en agosto en Madrid

El Grupo Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia de la consejera regional de Sanidad, Fátima Matute, para informar sobre los efectos de la ola de calor que ha sufrido la región este verano y que, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad, podría haber sido la causa de más de 400 muertes en el mes de agosto.

Esta petición se suma a las tres preguntas que el diputado Carlos Moreno Vinués ha remitido al Consejo de Gobierno sobre los efectos del cambio climático en la salud de los madrileños, la evolución de la demanda de asistencia sanitaria asociada a golpes de calor y las medidas adoptadas por el Gobierno regional para combatir dichas olas de calor.

Para el diputado socialista, “el gobierno de Ayuso está secundando en numerosas ocasiones el discurso negacionista de la ultraderecha sobre la emergencia climática, aunque los datos epidemiológicos confirman categóricamente que estas olas de calor intensas y duraderas tienen graves consecuencias para los madrileños y madrileñas, especialmente para los mayores, los menores de edad y los pacientes con enfermedades crónicas”.

Según el MoMo, del 1 al 31 de agosto hubo 425 muertes atribuibles al aumento de la temperatura en la región de Madrid. El grupo socialista en la Asamblea de Madrid considera que “este es un dato escalofriante y mientras tanto, el Partido Popular sigue construyendo plazas parrilla y gastando el dinero público en toldos inútiles, sin reforzar el sistema sanitario para atender la demanda de los madrileños y negando que nos encontramos ante una emergencia que requiere actuaciones inmediatas”.