Las reservas de los embalses madrileños caen más de 10 puntos en agosto

Los trece embalses con los que Canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de septiembre al 80,4% de su capacidad máxima, por lo que se sitúan casi 14 puntos porcentuales por encima de la media histórica (66,5 %), aunque 10,5 puntos menos que el mes de julio de 2025 (90,9%).

Tras alcanzar su máximo nivel el pasado 20 de mayo (917,4 hm3), durante los meses de verano la cantidad de agua almacenada ha ido descendiendo paulatinamente, como es habitual es esta época. Así, las reservas acumulan actualmente 759 hectómetros cúbicos. En términos de volumen total almacenado a estas alturas del curso, estamos ante el quinto mejor año de los últimos treinta. En septiembre de 2024 se encontraban al 71,9 %, con 678,7 hm3.

Agosto, no obstante, ha sido más seco de lo habitual. Las precipitaciones recogidas en las presas han sido de 8,1 litros por metro cuadrado, es decir, un 48,2 % inferiores a los registros medios de este mes (15,7 l/m2). En esta línea, la aportación de agua recibida este mes en los embalses ha sido la más baja del año, coincidiendo con el estiaje de los ríos, momento del año en el que suelen transportar su menor caudal. En total, las aportaciones en agosto han sido de 5,4 hm3; la media es de 7,4 hm3.

El consumo de agua, por su parte, sigue contribuyendo a mantener una situación hidrológica favorable. Los madrileños emplearon 48,6 hm3 en el mes de agosto, frente a los 49,2 hm3 del año anterior. En estos ocho primeros meses del año natural, el gasto de agua en la Comunidad de Madrid ha disminuido un 3,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Para reforzar y promover el uso responsable del agua, Canal de Isabel II mantiene activa su campaña de sensibilización “Tú puedes llover”. Con este lema, la empresa pública recuerda que, a falta de precipitaciones que llenen los embalses, somos los ciudadanos quienes “podemos llover” ahorrando agua. Entre otros consejos, y especialmente en estas últimas semanas del verano, Canal sugiere cubrir convenientemente las piscinas al terminar la época de baño, para que el agua del vaso pueda utilizarse de nuevo en la siguiente temporada.

Asimismo, consciente de que el esfuerzo en el ahorro no solo puede depender de los ciudadanos, sino también de sus acciones, Canal lleva años intensificando la reutilización de agua, la renovación de tuberías o la búsqueda activa de fugas. Gracias a la concienciación ciudadana y al esfuerzo inversor en mejorar sus infraestructuras, la empresa pública ha conseguido reducir el consumo de agua per cápita en la Comunidad de Madrid en más de un 30 % desde la última sequía de 2005.